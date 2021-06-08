金管局公布「金融科技２０２５」策略，研在港發行數碼貨幣

《經濟通通訊社８日專訊》金管局表示，將會深入研究為香港在批發及零售層面發行央行數

碼貨幣作準備。金管局正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數碼

貨幣，及後會開始研究本地零售港元數碼貨幣，亦會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣在

香港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。



＊要求銀行業界完成金融科技應用評估＊



金管局公布「金融科技２０２５」策略，並提出５大綱領，包括全面推展銀行數碼化；加深

央行數碼貨幣研究；發揮數據基建潛能；擴展金融科技人才庫；以及善用資源政策支持發展，將

推出金融科技應用評估，檢視銀行現時及未來數年內採用金融科技的情況。當局會要求業界完成

相關應用評估，提交未來３年詳細的科技應用計劃，以找出未被廣泛採用而需當局協助的領域或

類別。



＊提升香港現有數據基建＊



此外，當局將提升香港現有的數據基建，以及建立新基建，包括「商業數據通」、企業版「

智方便」向「區塊鏈共用信貸資料平台」；並會提升「金融科技監管沙盒」，探討為合資格金融

科技項目提供資助的可能性。



＊余偉文：金融科技將成疫情後推動經濟增長的主要動力＊



金管局總裁余偉文表示，當局過去數年積極推動金融科技發展，於２０１７年推出７項智慧

銀行措施，包括快速支付系統「轉數快」，該措施推出至今短短三年，已錄得逾８００萬登記；

８間虛擬銀行亦已全數開業，是亞洲區內率先推出虛擬銀行的地區。

他指，金融科技將成疫情後，推動經濟增長的主要動力。因此當局需推出更多服務及措施，

制定前瞻性策略，以滿足持續增加的需求。（ｓｋ）

