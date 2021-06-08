《本港經濟》港府建議擴大財匯局角色及職能，改名會財局

《經濟通通訊社８日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，賦予獨立於業界的

規管機構監管權力，使監察工作更形公正及嚴謹，是國際會計專業規管的大趨勢，建議將財匯局

易名為會計及財務匯報局（會財局）（Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ ａｎｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ Ｃｏｕｎｃｉｌ（ＡＦＲＣ）），以反映新一輪改革後擴大了的角色及職

能。



＊調查權力擴展至所有核數師會計師＊



許正宇指出，政府早在２０１８年將規管上市公司核數師的職能，由香港會計師公會轉移至

財務匯報局，開展獨立監管會計專業道路的里程碑，而目前是合適時候推動進一步改革。政府將

啟動改革工作，建議將財匯局現有的查察、調查及紀律處分權力，由目前只涵蓋上市公司核數師

，擴展至所有核數師以及專業會計師，並將有關會計師專業操守的主要規管工作交由財匯局執行

，令規管制度的獨立性更有保障。

同時，為配合財匯局增加的規管範圍，建議賦權該局負責發出會計師執業證書，以及對執業

單位和上市公司核數師進行註冊，讓財匯局的規管權力更為合理和完整。



＊有助減低業界合規負擔＊



經改革後，香港會計師公會將能專注行業標準和長遠發展，包括負責會計師的註冊、培訓及

考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則，繼續積極為提升行業水平

起著關鍵作用。

許正宇強調，改革建議將有助減低業界的合規負擔，提升監管效率，理順會計專業的整體監

管安排，有助應對香港金融市場日益擴容，參與者來源及業務範疇皆日漸多元化的新常態。

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