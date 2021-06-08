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即市新聞

08/06/2021 16:20

《本港經濟》港府建議擴大財匯局角色及職能，改名會財局

　　《經濟通通訊社８日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，賦予獨立於業界的
規管機構監管權力，使監察工作更形公正及嚴謹，是國際會計專業規管的大趨勢，建議將財匯局
易名為會計及財務匯報局（會財局）（Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　
Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｃｏｕｎｃｉｌ（ＡＦＲＣ）），以反映新一輪改革後擴大了的角色及職
能。

＊調查權力擴展至所有核數師會計師＊

　　許正宇指出，政府早在２０１８年將規管上市公司核數師的職能，由香港會計師公會轉移至
財務匯報局，開展獨立監管會計專業道路的里程碑，而目前是合適時候推動進一步改革。政府將
啟動改革工作，建議將財匯局現有的查察、調查及紀律處分權力，由目前只涵蓋上市公司核數師
，擴展至所有核數師以及專業會計師，並將有關會計師專業操守的主要規管工作交由財匯局執行
，令規管制度的獨立性更有保障。
　　同時，為配合財匯局增加的規管範圍，建議賦權該局負責發出會計師執業證書，以及對執業
單位和上市公司核數師進行註冊，讓財匯局的規管權力更為合理和完整。

＊有助減低業界合規負擔＊

　　經改革後，香港會計師公會將能專注行業標準和長遠發展，包括負責會計師的註冊、培訓及
考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則，繼續積極為提升行業水平
起著關鍵作用。
　　許正宇強調，改革建議將有助減低業界的合規負擔，提升監管效率，理順會計專業的整體監
管安排，有助應對香港金融市場日益擴容，參與者來源及業務範疇皆日漸多元化的新常態。
（ｃｌ）

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