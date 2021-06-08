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08/06/2021 18:38

周大福料上半財年香港同店銷售增長７０％，全年銷售料平穩

　　《經濟通通訊社８日專訊》周大福（０１９２９）執行董事鄭志剛於網上業績發布會上表示
，在中國雙循環政策下，相信珠寶行業可受惠於國內消費增長，對中國內地市場的中長期前景保
持樂觀；港澳市場方面，隨著疫情轉趨穩定，相信本地市場已觸底，待主要過境口岸重開，旅客
人次及零售市場可望逐步復甦。
　　董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基指，從近期本港銷售數據來看，本地消費表現
穩定。而受惠於低基數效應，估計上半財年香港市場同店銷售將錄得７０％的升幅，但下半財年
相對難預測，因為基數已回復正常，「如果下半年要好睇需取決通關時間表」，惟通關後亦難立
即有大增幅；若然今年全年都未能恢復關，估計增長將較低，預期香港市場全年銷售平穩。
　　他又指，上財年港澳市場淨關５個零售點，主要位於尖沙咀及銅鑼灣等遊客地區，目前香港
店舖網絡仍需調整，並更為關注店舖效益及民生與遊客區的布局，而２０２２財年將有１０至
１５間店舖列入觀察名單，將取決於疫情、口岸重開時間及與業主議租情況。
　　就鼓勵市民接種疫苗方面，他稱集團將向香港總商會贊助禮券，同時亦會向員工提供打針假
。他又透露，將夥Ｗｅｃｈａｔｐａｙ　ＨＫ就消費券推出優惠，認為除民生用品之外，珠寶首
飾同樣受惠，期望可改善整體消費氣氛。（ｙｗ）

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