《小傳日記》魚缸陷悶局，手機佬齊碌；暫守廿天線，明日再作戰！

《小傳日記》隔晚美股指數要潛水！香江魚缸喺連跌四日之後，雖然可以高開１１３點報２

８９００點，不過孖屐氣氛都好一般，魚缸早段掂到２８９７９點高位之後，好快就要倒跌！而

Ａ股兩市齊齊走低，令到恆指全日曾經低見２８６３８點！而魚缸今日就喺消費佬同科技佬領跌

之下，反覆喺２８６００點至２９０００關之間徘徊！魚缸今日最終收報２８７８１點，跳低５

點，主板成交減少一成半至１２２６﹒４２億銀，暫時叫做可以守住５０天線（約２８７０２點

）同埋２０天線（約２８６８９點）水平；國企指數報１０７２９點，跌落１８點或跌唔夠半巴

仙；科指就要收報７９８１點，走低６１點或跌近１巴仙。

Ａ場兩市都要潛水！上證綜合指數報３５８０點，下行１９點或跌近１巴仙；深證成份指數

報１４７１６點，潛水１４５點或跌近１巴仙；兩市全日成交９８５４億人仔。

不過，今日大隻藍戰士表現穩陣！ＱＱ（００７００）升上不足半巴仙，報６０１銀；生發

發（００３８８）跌落近半巴仙，報４７０銀；建行（００９３９）飛上近１巴仙，報６﹒２５

銀；大象（００００５）推出同人工智能股權指數掛勾嘅結構投資產品，今日微微彈高近半巴仙

，報４８﹒９銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛水近半巴仙，報９７銀。



＊同蘋果合作比亞迪上托，手機市佔高小米兩頭舞＊



砵砵車繼續加速跑出，吉利（００１７５）首５月銷量增兩成六，跳起１巴仙，報２１﹒４

銀。比亞迪（０１２１１）首５月較去年同期增長１﹒４３倍，仲傳出要同蘋果洽談電動車電池

供應，收市飛高逾６巴仙，報２０１﹒６銀，為升幅最大藍籌。東風（００４８９）彈逾３巴仙

，報７﹒７２銀；長汽（０２３３３）漲近２巴仙，報２３﹒５銀；廣汽（０２２３８）揚逾１

巴仙１﹒０１％，報６﹒９８銀。

市場研究機構Ｇａｒｔｎｅｒ話，今年首季全球智能手機銷售量較去年同期增長兩成六，銷

售三甲依次為三星、蘋果同小米；其中小米銷量約４８９４萬部，市佔率差唔多一成三，刺激小

米一度上返２９銀，不過下半場再次碌返落來，收市收個和，報２８﹒３５銀。舜宇（０２３８

２）上日被匯豐環球降目標價，碌低近４巴仙，為表現最差藍籌；同業瑞聲（０２０１８）都無

運行，吐近１巴仙，報５４﹒５５銀；比亞迪電子（００２８５）同通達集團（００６９８）齊

齊唔見近半成，分別報５１﹒１５銀同０﹒６１銀。丘鈦（０１４７８）都跌近３巴仙，報１２

﹒６８銀。



＊比特幣價軟概念股飄搖＊



早排花旗燃油管道公司ＣｏｌｏｎｉａｌＰｉｐｅｌｉｎｅ被黑客攻擊，被逼交４４０萬美

元加密貨幣作為贖金，以恢復運營。花旗司法部最新表示已追回部分贖金啦！加上侵侵講出口話

唔鍾意Ｂｉｔｃｏｉｎ，仲話Ｂｉｔｃｏｉｎ睇起上來係一個騙局，嚇到比特幣跌穿３３０００

美金水平，火幣科技（０１６１１）跌低近２巴仙，報１３﹒６銀；美圖（０１３５７）滑倒近

４巴仙，報１﹒９６銀；歐科雲鏈（０１４９９）蒸發半成有多，報０﹒３５銀。

油價掂一掂觸兩年高位後回落，三桶油就個別發展，中海油（００８８３）輕輕跳起近半巴

仙，報８﹒７６銀；中石化（００３８６）跌逾１巴仙，報４﹒０９銀；中石油（００８５７）

無咗１格，報３﹒３５銀。至於中國白銀（００８１５）江西附屬４月底遭責令停產整改，今日

股價大地震跳水逾兩成六，報０﹒７３銀。請請！





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