《真知灼見－溫灼培》可留意歐元英鎊交叉盤

《真知灼見》從４月初至今，即約兩個月裏，歐元兌英鎊在交叉盤上匯價，基本上只於

０﹒８５６０－０﹒８７２０這少少的１６０點區間內波動。執筆時歐元報０﹒８６０５英鎊，

正處上述範圍的偏低水平。筆者的建議是，可於此時看好歐元兌英鎊，並以上述波幅範圍的較高

位置作為短線買賣目標。至於止蝕位置可放在０﹒８５６０水平。有此建議當中原因有三。



首先是技術因素。現時歐元兌英鎊正靠近上述波幅範圍的底部。其次，因應變種病毒嚴峻，

英政府正考慮應否把最後一階段的禁制令解封日期，由原先的本月２１日押後至下月５日。英鎊

走勢過去高歐元一等，是因為其打疫苗較速度較其他國家快，經濟的復甦也有望較其他國家早。

但現在看，歐盟打疫苗的進度已追上，而英國的禁制令卻又未能完全解封。這樣，過去英鎊表現

優於歐元的情況又應否作出調整？



其三是政治因素。歐盟與英國在北愛邊境問題上正在交惡。歐盟認為英國沒有在北愛與愛爾

蘭之間嚴謹地設置關卡。但英國也很明白，如一旦設起關卡，將會牽起北愛的反英情緒。事件令

英國政府陷入了兩難局面。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

