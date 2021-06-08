《匯海澤言－葉澤恆》儲局或陷兩難局面，歐央行不會急於減少買債

《匯海澤言》美國連續兩個月的非農職位增長，都不及市場預期。但由於今次相差程度較小

，故美匯指數回調的幅度亦相對較細。除了非農職位外，勞動力參與率仍未回升至疫情前的水平

，似乎亦是聯儲局遲遲未肯減少買債的原因。回想金融海嘯後的一段時間，即使美國失業率逐步

回落，但當時聯儲局亦持續維持寬鬆貨幣政策，而當時其中一個考慮因素正是勞動力參與率持續

下跌。

美國本星期將公布消費物價指數（ＣＰＩ），而下星期將公布生產物價指數（ＰＰＩ）。由

於基數效應，與及資源及食品價格高企，與及供應鏈持續受不同因素的影響而暫停運作，故預料

通脹壓力不輕。目前市場估計５月份的ＣＰＩ，按年升４﹒７％，核心ＣＰＩ將會上升３﹒５％

。假若ＣＰＩ數據較市場預期更高，或反映美國通脹壓力可能較局方估計更嚴重。假若在就業市

場未完全改善前，已經見到如此高的通脹，勢必令聯儲局陷入兩難局面之餘，局內亦可能出現意

見分歧，將會考驗主席鮑威爾怎樣平衡鴿鷹兩派的委員。



＊料歐洲央行不會急於減少買債＊



歐洲央行將於本周四公布議息結果，市場目前預期央行將維持利率不變，亦將會維持目前緊

急抗疫購債計劃（ＰＥＰＰ）的速度，每月淨購入８００億歐元。由於預期歐元區經濟復甦速度

不及美國，故估計目前的經濟前景不足以支持歐洲央行宣布減慢買債步伐。歐洲央行官員近期的

言論，亦反映市場太早估計歐洲央行減少買債。

歐洲央行昨日發表的報告更指出，雖然央行於４月及５月份買入的債券金額，遠超四大國發

債的規模，但難以壓抑債息上升。市場估計，歐洲央行過去兩個月買入德國、法國、意大利及西

班牙總值超過１３００億歐元的主權債。

這份報告反映，歐洲央行過去兩個月積極買債，主要是以免債息升至更高水平，影響區內經

濟復甦。如果央行認為目前經濟復甦動力不足，並且想確保區內經濟持續復甦，那麼實在沒有必

要在今次議息時宣布減少買債，以免債息進一步上升。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

