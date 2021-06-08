港股全日收跌５點報２８７８１點，比亞迪飆逾６％

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，市場關注通脹數據，而亞洲股市今

早普遍高開低走，港股走勢相同，恆指今早高開１１３點後迅即回吐，盤中跌１４８點低見

２８６３８點，失守５０天線（２８６８９點）午後跌幅逐步收窄，比亞迪（０１２１１）走勢

強勁，消息指蘋果正聯繫比亞迪就電池供應問題進行商討，刺激股價揚逾６％，加上匯控

（００００５）及騰訊（００７００）高收近１％，最終港股尾市收報２８７８１，跌５點或跌

０﹒０２％，主板成交１２２６﹒４２億元。國企指數報１０７２９，跌１８點或跌０﹒１７％

。恆生科技指數報７９８１，跌６１點或跌０﹒７７％。

內地股市走弱，上證綜合指數報３５８０，跌１９點或跌０﹒５４％，成交４４３１﹒６２

億元人民幣。深證成份指數報１４７１６，跌１４５點或跌０﹒９８％，成交５４２２﹒４０億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４１％，報４８﹒９元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅０﹒７２％。港交所（００３８８）跌０﹒３％，報４７０元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅１﹒７６％。騰訊（００７００）升０﹒０８％，報６０１元；建行

（００９３９）升０﹒８１％，報６﹒２５元；友邦（０１２９９）跌０﹒３６％，報９７元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒９７％。



＊車股抽升比亞迪強勁，體品股集體回吐＊



據路透社引述熟知內情消息人士指，蘋果正與中國電池供應商寧德時代

（深：３００７５０）及比亞迪（０１２１１）就電動車項目的電池供應進行初步洽談，比亞迪

今日升６﹒２７％，報２０１﹒６元，為全日最佳藍籌；吉利（００１７５）升１﹒４２％，報

２１﹒４元；長汽（０２３３３）升１﹒５１％，報２３﹒５元；敏實（００４２５）升

４﹒２６％，報３５﹒４５元；永達（０３６６９）跌１﹒９９％，報１３﹒８２元。

雖然東京奧運可能如期進行，並且進入最後倒數階段，但體品今日集體下挫。３６１度

（０１３６１）跌７﹒１２％，報３﹒３９元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１０﹒７９％。安踏（０２０２０）跌１﹒５％，報１５７﹒３元；李寧（０２３３１）跌

４﹒２％，報７１﹒８５元；特步（０１３６８）跌５﹒１６％，報９﹒３７元；申洲

（０２３１３）跌０﹒３７％，報１９０元。



＊比特幣回吐相關股下挫，啤酒股先升後回＊



比特幣失守三萬三美元關口，美國前總統特朗普針對比特幣發表言論，指比特幣像一個騙局

，並且不喜歡它。相關股回吐。火幣科技（０１６１１）跌１﹒５９％，報１３﹒６元，以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒８６％。ＢＣ科技（００８６３）升３﹒１４％，報

１９﹒７元；柏能（０１２６３）升１％，報４﹒０５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升

幅５﹒７４％。美圖（０１３５７）跌３﹒９２％，報１﹒９６元；雄岸（０１６４７）跌

５﹒２６％，報０﹒２７元。

本港啤酒股今日先升後回，市場憧憬夏季啤酒旺季來臨，加上奧運及歐冠杯等大型比賽開鑼

，惟酒業Ａ股午後下挫，青啤（００１６８）跌１﹒８１％，報８６﹒６元；潤啤

（００２９１）跌３﹒３９％，報７１﹒２５元；通天（００３８９）跌５﹒１％，報

０﹒０９３元；百威亞太（０１８７６）跌２﹒４７％，報２５﹒６５元；百利達

（０８１７９）跌１７％，報０﹒１６６元。（ｕｌ）

