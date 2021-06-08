《雅談保險－吳詩雅》掌財富管理三大法則，實現長線儲蓄跨代保障

《雅談保險》筆者記得小時候的想法總是天馬行空，對長大後的生活充滿憧憬，例如想像自
己可以住大屋、穿漂亮衣服。但漸漸長大時卻察覺若沒有良好的人生及財富規劃，這些終究只是
「白日夢」。最近同事們問我如果時光倒流２０年，會否有不一樣的財富管理策略？這個問題讓
我深思良久。若能坐時光機回到從前，我會採取更積極進取的財富管理策略，而首要部署一定是
長線儲蓄規劃。
＊三大法則不可少，把握黃金財富增值時間＊
簡單而言，穩守財富離不開三個法則：創富（「錢滾錢」）、守富（「錢保錢」）及傳富（
錢傳錢）。
就如很多年輕人一樣，筆者最初投身社會時只懂埋首在職場上打拼，鮮有時間和心力打理自
己的財務。只懂聽取長輩勸勉「慳？駛」，每月則自動存錢於銀行，以為這樣已是為將來打算。
但後來隨著見識漸長，發現單單把儲蓄放在銀行置之不理，加上過去１０年銀行利息微乎其微，
通脹只會步步蠶食現金儲蓄的購買力。
因此筆者經常奉勸年輕同事，及早規劃未來及作出適合自己的投資才是理財的第一步。所謂
萬事起頭難，不少年輕人都在「創富之路」感到迷惘。或許先不用太擔心，其實市面上有不少提
供長線儲蓄保障計劃，當中善用時間的複息效應，透過保證現金價值及非保證終期紅利，協助受
保人達到財富增值的目標，讓財富在「黃金時間」發揮可能的潛在價值，就是上述的「錢滾錢」
，意指資產增值或以資產製造現金流。
＊保障生活代代傳承＊
另外，財富與健康從來都密不可分，隨時影響「守富」及「傳富」的規劃。最近我們進行了
內部的客戶問卷調查，接近一半受訪客戶擔心醫療開支會影響財富傳承。事實上，除了一般的醫
療及危疾方案，一些長線儲蓄保障計劃同時提供癌症保障。如客戶不幸確診，受保人將可獲支付
一筆過的額外賠償。不要少看這一點，通過額外危疾保障去應付突如其來的財務需要，換句話說
其實是指資產保全，不需動用自己的儲蓄去應付龐大的醫療開支，亦即上述的「錢保錢」。
此類儲蓄計劃同時可保留保單價值，將財富和保障傳給下一代。有些保單更容許受保人於開
立日起計１００年內無限次更換受保人，換言之，受保人的財富不單可傳承予子女，更可惠及孫
兒，真正做到財富代代傳承，就是上述的「錢傳錢」。
一個周詳的理財計劃可富傳三代，一個健康的體魄可以為我們節省不少醫療開支，而適切的
疾病保障更是我們在徬徨時的明燈。即使時光未能倒流，但「有心唔怕遲」，各位是時候坐言起
行，把握時間重新檢視理財大計！《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動