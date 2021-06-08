《講股論勢－鄭廣復》加密非牢不可破，比特幣彈力與優勢同消失

《講股論勢》今早看到一則新聞，是關於早前美國最大成品油管道運營商Ｃｏｌｏｎｉａｌ



Ｐｉｐｅｌｉｎｅ，在５月份遭黑客網絡攻擊後，向該犯罪集團Ｄａｒｋｓｉｄｅ支付了

４４０萬美元加密貨幣作為贖金，以恢復運營的。大家以為，今次黑客又得米了！

誰料，昨天（７日）美國副部長摩納哥（Ｌｉｓａ Ｍｏｎａｃｏ）表示，當局已成功在一

勒索軟體中追回由上述公司支付的部分金額，調查人員近日繳獲了６３﹒７枚比特幣，總值約２

３０萬美元，是Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ公司的系統上月遭駭客入侵後所支付的。

她又強調，司法部已找到並收回該公司支付的大部分贖金！消息隨即導致比特幣價格急跌，失守

３６０００美元後進一步下跌，在今早亞洲市早段曾低見３３３７７美元。

有人揣測，比特幣急跌是因為美國司法部拋售了他們最近追回的比特幣！更有指可能與美國

上一任總統特朗普有關，事關早前特朗普接受霍氏新聞採訪時，抨擊比特幣是對美元的騙局，要

求監管機構對其實施嚴格監管。咪同我講笑啦！如果沽出６０幾個比特幣就令其價格大跌，比特

幣都好脆弱！再者，ＣＭＥ比特幣６月期貨成交有８０００幾張，價格無可能因為沽出６０幾個

現貨而大跌。至於特朗普的言論，這更加離譜；反而耶倫表示，加息有利美國經濟，對比特幣的

負面影響更大！



＊總值逾６億美元比特幣爆倉＊



不過，上述兩個揣測皆非重點，而是美國司法部有能力截取比特幣的交易資訊，從而追蹤到

交易者。比特幣被詬病常被用作不法交易，就是它聲稱隱密性高、不被追蹤、不受監控等。事實

反映，這些所謂的「加密」並非牢不可破。你或會認為這亦不重要，反正比特幣只是被用作投機

炒賣，而非用於日常交易，那就無話可說了，但請不要將區塊鏈技術與比特幣混為談，比特幣的

波動性極高，單就上述事件引發比特幣急跌，已導致總額約６﹒１億美元爆倉！

比特幣概念股之一的火幣科技（０１６１１），在今年４月１４日曾高見２７﹒１元，但隨

後反覆回落，今年以來累積最大升幅由接近三倍，降至現時的１﹒２２倍。柏能集團

（０１２６３）表現較佳，現價４﹒０４元，僅較２月中的高位５﹒１９回落２２％。由此可見

，單靠比特幣概念難以支持股價持續上升。我在４月１９日以最保守的推算（由最高位調整七成

），比特幣在６至１２個月將會跌穿１９０００美元，看來今年底前會達標；至於會否更早，那

就要看聯儲局下周的議息會議聲明及經濟預測了！比特幣的虛無縹緲，若缺乏實際的內涵去支持

，價格是難以承受不自然的重！《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

