《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：中國外儲規模創５年新高

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



前５月進出口同比增長近三成

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海關總署７日公布，今年前５個月，中國進出口總值１４﹒７６萬億元（人民幣．下同），同比

增長２８﹒２％，比２０１９年同期增長２１﹒６％。其中，出口同比增長３０﹒１％；進口同

比增長２５﹒９％；貿易順差同比增加５６﹒２％。



超高清視頻千帆競渡

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記者調研發現，４Ｋ顯示產品已基本完成對上一代產品的替代，８Ｋ產品具備快速上量條件。超

高清顯示產業硬件已經成熟，但內容不足成為影響行業快速發展的重要因素。



５月外儲規模小幅上升

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國家外匯管理局７日公布的數據顯示，截至２０２１年５月末，我國外匯儲備規模為３﹒２２萬

億美元，較４月末上升２３６億美元，升幅為０﹒７４％。





《上海證券報》



「深改１２條」開啟新時期資本市場全面深改大幕

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伴隨著改革開放的歷史進程，中國資本市場逢山開路、遇水架橋，沿著市場化、法治化、國際化

的方向堅定前行，通過改革解決了一個又一個發展中遇到的問題，市場建設也走過了一座又一座

堅實的里程碑。



前５月進出口同比增長近三成

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海關總署昨日發布數據顯示，５月中國外貿進出口總值達到３﹒１４萬億元，比去年同期增長２

６﹒９％，比２０１９年同期增長２０﹒８％。



中國外儲規模創５年新高

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國家外匯管理局７日公布，截至２０２１年５月末，中國外匯儲備規模為３﹒２２萬億美元，較

４月末上升２３６億美元，升幅為０﹒７４％。當前，外匯儲備規模已連續２個月上升，並刷新

了自２０１６年２月以來的高位。





《證券時報》



中國擬培育一批具有國際競爭力區塊鏈名企

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工信部和中央網信辦７日發布《關於加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》，提出要

培育一批具有國際競爭力的區塊鏈名企，培育孵化區塊鏈初創企業，鼓勵打造獨角獸企業。



外貿進出口連續１２月正增長

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海關總署公布的最新數據顯示，５月中國出口增速走弱，進口同比增幅走高，貿易順差繼續呈現

收窄態勢。專家認為，當前出口增幅仍處於高位，未來將保持韌性，進口方面也有望保持較高增

速水平。



美國財長加息有利論背後是「政治正確」

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當地時間６月６日，美國財政部長耶倫在接受媒體採訪時說，如果最終美國利率水平略微升高，

這實際上對社會和聯儲局而言都是有利的。（ｌｃ）

