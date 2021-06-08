《鍾之日記》比亞迪闖２００元，美團再失３００元

《鍾之日記》６月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場關注中國明日公布、周四晚美國公布的通脹數據，入市審慎，香江魚缸今日高開低走，

恆指高開１１３點後回吐，最終收報２８７８１，跌５點或跌０﹒０２％，主板成交１２２６億

元。

國家統計局明日（９日）公布５月居民消費價格指數（ＣＰＩ）及工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）數據。市場關注近月大宗商品價格持續攀升對國內物價的影響。機構料５月ＣＰＩ漲

幅擴大至１﹒６％（４月為同比漲０﹒９％），創下八個月高位，ＰＰＩ同比漲幅進一步擴大至

８﹒５％（４月為同比漲６﹒８％），或將是２００８年９月以來的最高水平（漲９﹒１％）。

滬深股市今早表現反覆，滬綜指在三千六關口附近窄向波動，惟盤中白酒股突然暴瀉，拖累

大市確立跌勢。滬綜指收跌０﹒５４％，報３５８０﹒１１點。兩市全日成交９８５４億元人民

幣，按日增加３﹒８％。



＊比亞迪銷售數據佳，時隔３個月超２００元＊



汽車股今日逆市走強，不少車企同時公布５月份銷售數據，當中要數比亞迪（０１２１１）

５月新能源汽車銷量表現甚好，按年升１８９﹒６％至３﹒２８萬部，產量升１７４％至

３﹒１９萬部。５月汽車銷量約４﹒６３萬輛，按年升約４５﹒５９％。

另外，據外電報道指，蘋果正與寧德時代（深：３００７５０）及比亞迪進行初步洽商，以

討論旗下電動車項目的電池供應事宜。報道指，蘋果屬意使用成本更低的磷酸鐵鋰電池，因為它

們使用鐵而不是更昂貴的鎳和鈷。

上述消息帶動比亞迪開盤升逾１％後，繼續愈升愈有，午後更直闖２００元大關，創逾３個

月新高，最終以接近全日高位收漲６﹒３％，報２０１﹒６元，突破百天線（１９８﹒９８５元

）。比亞迪除了是今日表現最佳的藍籌股外，更是市場熱捧對象，全日淨流入資金達１０﹒９億

元，資金數目遠勝全場藍籌股。

至於吉利汽車（００１７５）今年５月包括領克品牌在內的汽車銷量為９﹒６萬部，按年減

少１２％，較４月銷量減少４％，當中６２８４部新能源和電氣化汽車，按年增１５﹒５％。吉

利指，５月在中國市場的總銷量為約８﹒５８萬部，按年減少１９％；出口量為約１萬部，按年

增長超過兩倍。

吉利汽車表現平平，全日升１﹒４％，報２１﹒４元。其他汽車股跟升，長城汽車

（０２３３３）升１﹒５％，敏實集團（００４２５）走高４﹒３％。



＊傳被要求下架１仙商品，美團再失三百元關＊



包括美團（０３６９０）、拼多多等在內的數家企業近期再收到整改要求。綜合內媒報道，

美團被要求下架售價１仙人民幣的「秒殺商品」，其他幾家平台則被要求繼續收緊補貼。一位接

近美團優選的人士稱，員工在５月２７日獲得下架前述秒殺商品的口頭通知，並被要求在６月１

日前整改完畢。另一家龍頭社區團購平台員工則說在５月３１日接到類似收緊補貼的口頭通知要

求。

「社區團購」成為內地互聯網巨企的新戰場，美團近年大力拓展有關業務，導致今年首季經

調整淨虧損錄３８﹒９２億元人民幣，虧損幅度按年急升近１７倍。不過，監管層也緊盯這新興

產業，監管總局相關負責人指，嚴禁具有優勢地位的企業為搶佔市場份額擠壓各類市場主體生存

空間的不正當競爭行為。

美團今日跌１％，收市失守三百元關，報２９７元。亦有涉足社區團購的阿里巴巴

（０９９８８）跌０﹒９％，京東（０９６１８）亦軟０﹒４％

蘋果公司在今年全球開發者大會上，介紹ｉＯＳ １５、ｉＰａｄＯＳ １５、

ｗａｔｃｈＯＳ ８、ｍａｃＯＳ Ｍｏｎｔｅｒｅｙ等更新，主要為完善其生態圈功能，未有

透露ｉＰｈｏｎｅ １３的資訊。會後多隻概念股捱沽，舜宇光學（０２３８２）收低

３﹒８％，為今日表現最差藍籌；鴻騰（０６０８８）跌２﹒８％，通達（００６９８）更插４

﹒７％。



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