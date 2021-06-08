【新冠肺炎】廣東新增１０宗本地９宗無症狀轉確診，廣州佔多數

《經濟通通訊社８日專訊》廣東新冠疫情繼續擴散，全省昨日（７日）新增１０宗本地新冠
確診，患者均來自廣州；另新增９宗本地無症狀感染，廣州佔４宗，深圳３宗，佛山、湛江各１
宗。
在疫情最嚴重的廣州，當地衛健委通報指，５月２１日至６月６日２４時，廣州市本輪疫情
累計報告９８宗本地感染個案，其中８４宗被診斷為確診、１４宗為無症狀感染。（ａｃ）
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