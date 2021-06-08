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08/06/2021 13:45

【數據前瞻】機構料５月ＣＰＩ漲１﹒６％八月高，ＰＰＩ漲幅續擴

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日（９日）公布５月居民消費價格指數
（ＣＰＩ）及工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）數據。據《路透》綜合約３５家機構預估中值
顯示，盡管豬肉價格持續下降且降幅加快，但「五一」假期消費火爆等因素帶動服務類價格趨於
上行，預計中國５月ＣＰＩ同比漲幅擴大至１﹒６％（４月為同比漲０﹒９％），並創下八個月
高位。
　　ＰＰＩ方面，５月大宗商品價格持續攀升，黑色、有色、原油和煤炭等價格中樞均明顯抬升
，疊加翹尾因素影響，預計５月ＰＰＩ同比漲幅進一步擴大至８﹒５％（４月為同比漲
６﹒８％），或將是２００８年９月以來的最高水平，當時為上漲９﹒１％。
　　另有７家機構預估中值顯示，５月ＣＰＩ環比料下降０﹒１％，降幅為三個月最小，上月為
下降０﹒５％。

＊ＰＰＩ同比繼續明顯回升的空間有限＊

　　民生銀行宏觀團隊王靜文等在報告中稱，豬肉價格自１月下旬以來已連續１７周下跌，鮮菜
、鮮果在天氣條件良好和集中上市之後也出現環比下降，預計食品價格將繼續環比下降。不過，
上游成本上漲對下游的傳遞在逐漸顯現，衣著價格在進入旺季之後小幅上漲，成品油價格上調將
推動居住和交通類價格上漲，「五一」出行人數上升將推動旅遊類價格上升，５月非食品價格將
呈現小幅回升勢頭。
　　興業證券首席經濟學家王涵指出，本輪大宗上漲可能已經較為充分，接下來ＰＰＩ同比繼續
明顯回升的空間有限。（ｗｌ）

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