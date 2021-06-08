《海納智見－荀玉根》反壟斷對港股互聯網公司有何影響？

《海納智見》２０２１年２月７日，中國國務院反壟斷委員會正式發布《關於平台經濟領域

的反壟斷指南》，對平台涉嫌「二選一」壟斷行為進行立案調查，這也引發了市場對於互聯網公

司前景的擔憂，那麼反壟斷對港股互聯網公司到底有何影響？



＊參考美國歷史，反壟斷對不同公司的影響不一＊



在美國漫長的反壟斷歷史中，有的科技巨頭因此而土崩瓦解，例如１９８４年美國聯邦法院

裁定ＡＴ＆Ｔ公司違反了《反托拉斯法》，將集團拆分為ＡＴ＆Ｔ和７個地區性公司，致使公司

喪失核心競爭優勢，市佔率大跌５成。但有的公司卻浴火重生，微軟公司通過長期訴訟、調整業

務、繳納罰款等方式避免被分拆，業務也在２０１５年後取得明顯超額收益。差異的關鍵在於公

司的商業模式是否依賴於壟斷，以及公司所在產業的長期前景，真正具有創新實力、勇於變革的

科技公司不會被反壟斷打倒，才能夠實現基業長青。



＊對港股互聯網公司而言，平台型公司受國內反壟斷影響更大＊



互聯網公司並非所有業務都存在反壟斷風險，因而受政策影響的程度也不同。反壟斷無礙龍

頭地位，港股互聯網公司具有長期投資價值。

互聯網反壟斷的核心在於反壟斷行為，而非反龍頭公司。科技巨頭所從事的諸多業務，包括

社交網路、電子商務、雲計算等業務，本身具有非常明顯的規模效應和先發優勢，在流量紅利日

益枯竭的背景下，龍頭公司市佔率提升是產業發展的規律，在沒有顛覆性行業變革的情況下，龍

頭的行業地位很難被撼動。

同時，互聯網龍頭的業務分佈在消費和科技領域中的賽道上，在中國構建「雙循環」的背景

下，互聯網龍頭的發展順應了消費升級和科技創新的機遇，長遠來看，港股互聯網公司具有較高

的投資價值。



＊關注科技消費主線機會、低估板塊補漲機會＊



５月份港股先跌後漲，目前港股ＰＥ處於歷史中高位但ＰＢ處於歷史中低位，相對美股和Ａ

股的估值依然較低。從投資主線看，我們仍然認為可以關注兩類機會：一是關注科技和消費主線

。中長期看中國經濟正處於轉型升級中，科技＋消費是轉型方向，因此科技和消費的基本面更強

，而港股擁有互聯網、消費服務等「稀缺資產」，具有一定的吸引力。二是低估行業輪漲機會。

在ＡＨ同步上市的公司中，港股金融、地產、週期等價值板塊相對Ａ股存在較大的折價，這些低

估值板塊可能受益於全球經濟復甦，ＡＨ價差有望收斂。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》

