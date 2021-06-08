《全球視野－胡一帆》直面「晶片荒」

《全球視野》中國和世界其他地區一樣，正面臨晶片短缺的問題。全球「缺晶片」導致從手

機到數據中心的所有供應鏈都面臨壓力。汽車業受到的衝擊尤其明顯，全球多家知名汽車廠商都

已削減了全年獲利目標。剛剛從去年新冠疫情低潮中復甦的中國汽車廠商也在勉力支撐。儘管這

給中國晶片製造商的產品價格帶來提振，但是整個行業仍籠罩在不確定迷霧中。



＊是什麼引發了「晶片荒」？＊



我們認為，晶片短缺是由多種因素造成的。首先，２０１８至２０２０年中美貿易緊張局勢

導致多數企業的管理層決定推遲產能擴張。這使得全球年度半導體晶圓設備投資停滯於５００億

美元左右，直到２０２０年才開始回升，２０２１年由於供應短缺而進一步上揚。

其次，產能增加需要時間才能見到成果，因此在疫情期間供應未能跟上飆漲的需求。出行限

制加快了諸多數位化趨勢，使得個人電腦（ＰＣ）、資料中心以及智慧手機等設備支出大幅增長

。這給市場帶來驚喜，但也加劇了晶片供需失衡的局面。

第三，雲端計算、電動汽車、人工智慧以及５Ｇ等新技術的崛起，使得每台設備所需的晶片

含量前所未有地增加。無線技術的每一次新發展往往都伴隨著射頻晶片含量（以美元計）增加，

升級到５Ｇ的手機所用到的晶片較４Ｇ手機增加了４０％。相較於傳統車型，電動車等新能源汽

車的晶片密度也大幅躍升。

第四，業內普遍缺乏提前部署的意識。過去，各國政府對晶片業及本國供應鏈關注不多。而

隨著新冠疫情加速本土化趨勢，再加上晶片短缺，這種情況已經改變。當前，許多國家的政府都

在推有助於晶片產業發展的政策，但這些政策措施需要假以時日才能轉化為供給改善。



＊汽車行業：利潤率受壓，保持謹慎看法＊



好消息是，絕大多數挑戰都因半導體龍頭企業和政府增加投資而得以解決。這將推動供給情

況在年底前出現改善。因此，我們與龍頭晶片製造商給出的指引一致，認為晶片短缺狀況將在２

０２２年第一季得到完全解決。然而，短期內中國汽車行業可能仍面臨挑戰。

在所有行業中，晶片短缺對汽車行業的衝擊最為嚴重。大多數中國汽車廠商的生產線都受到

影響，部份企業甚至不得不暫時停工（例如蔚來汽車在３月底曾停工五天）。即便下半年情況逐

漸改善，未來幾個月的晶片供應仍可能不穩定，而這會抑制汽車廠商的生產規模，導致產銷缺口

偏緊。

鑒於鋼材和半導體等原材料成本上升，今年汽車行業的利潤率有可能受壓。我們因此維持對

該行業的謹慎看法。



＊晶片製造商：中長期前景好於短期前景＊



中國半導體產業在國家鼓勵投資的有利環境下不斷成長。中國是最先認識到半導體戰略重要

性的國家之一，２０１４年，中國政府即成立了中國積體電路產業投資基金（ＣＩＣＩＩＦ）。

之後該基金募集了約１５００億美元的資金用於支援國內半導體行業發展。因此，儘管起步較晚

，但中國在全球半導體資本支出中所佔份額已從２０１９年的近６％上升至２０２０年的９％。

在蓬勃發展的半導體生態系統推動下，我們預期中長期內中國的份額還將繼續上升。這應有

利於全球設備供應商，更重要的是，利好國內各細分行業的主要供應商，包括晶圓製造代工企業

（ｆｏｕｎｄｒｉｅｓ）、積體電路設計企業（ｆａｂｌｅｓｓ）、設備及其他領域。

短期內，供應短缺將使得包括中國在內的全球半導體行業增強議價能力，尤其是考慮到旺盛

的需求前景。因此，考慮到結構性需求增長前景以及供應缺口，我們預計未來幾個季度全球半導

體平均售價將溫和上漲，這使得１２英寸成熟制程代工漸入佳境。我們預計中國代工企業也將受

益於有利的價格走勢。

然而，考慮到美國限制對中國半導體代工企業出口這一重大風險，我們維持對該行業的中性

立場。事實上，由於中國的半導體製造龍頭企業被美國列入「實體清單」，儘管其一季業績超預

期，但該公司並未對今年餘下時間的業績做出具體指引，給出的理由是美國限制措施存在不確定

性。此外，漲價利好在一定程度上被資本支出飆升導致的折舊增加而抵消。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆》

