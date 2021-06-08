【大國博弈】美台或重啟貿易磋商，中方稱在台灣問題立場一貫明確

《經濟通通訊社８日專訊》美國國務卿布林肯周一（７日）在眾議院外交事務委員會，就國

務院年度預算要求舉行的聽證會上暗示，可能重啟自奧巴馬政府執政以來陷入停滯的台灣貿易與

投資框架協定談判，但沒有顯示有意達成全面協定的意願。在北京，中國外交部發言人趙立堅今

日回應表示，中方在台灣問題上的立場是一貫、明確的。他重申：中方敦促美方把堅持奉行一個

中國原則和中美三個聯合公報的表態落到實處，停止與台灣開展任何形式的官方往來，慎重處理

台灣問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號。



＊請媒體繼續關注反外國制裁法的立法進程＊



對於有關中國將擬定法律反制美國的制裁的提問，趙立堅介紹了有關立法背景，並請媒體繼

續關注反外國制裁法的立法進程。

十三屆全國人大常委會第２９次會議７日下午舉行第一次全體會議，聽取了全國人大憲法和

法律委員會副主任委員沈春耀作的關於《中華人民共和國反外國制裁法（草案）》審議結果的報

告，認為有關草案比較成熟，建議提請今次常委會會議審議通過。

報告指，一段時間以來某些西方國家利用涉疆涉港等各種藉口，對中國進行造謠污衊和遏制

打壓，特別是依據其本國法律對中國有關國家機關、組織和國家工作人員實施所謂制裁。今年全

國兩會前後，一些人大代表、政協委員和社會各界人士提出意見建議，認為國家有必要制定一部

專門的反外國制裁法，為反制外國歧視性措施提供有力的法治支撐和保障。（ｗｌ）

