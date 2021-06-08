《匯市縱橫－蕭啟洪》淺談中國人口普查

《匯市縱橫》上周談到經濟周期愈來愈長，本周也談談壽命愈來愈長的問題。日前中央在完

成２０２０年人口普查後放寬兩孩政策，為的是紓緩人口老化可能帶來對經濟的負擔。其實，人

口老化並不是中國的獨有問題，全世界均需要面對的。歐美等國家採取的應對方案是引入年輕的

移民為老化的勞動力注入新血。但並不是每個國家都能接受移民的，日本在上世紀九十年代已經

逐漸步入老齡社會，在資產泡沫爆破後更加難以復甦，但在大和民族精神支配下，日本的排外情

緒特別高漲，因此造成經濟迷失多年，至今未能走出來。



當然，若鼓勵生育讓人口持續上升亦會對經濟造成很大的壓力，光是製造就業便令領導們頭

痛不已。在權衡輕重後，中央果斷採取措施在六年內再次放寬生育政策，想生育率

（Ｆｅｒｔｉｌｉｔｙ Ｒａｔｅ）的嚴峻可能是其主因。翻看數據，發現內地的生育率其實已

經從２００３年的１﹒６１，逐步攀升至現時的接近１﹒７水平。這距離維持人口平衡的２﹒１

還有一點距離，但更令人擔心的是從２０１８年開始生育率增長便從每年增加０﹒６％大幅下跌

至增加０﹒２％，若此情況繼續下去，恐怕２﹒１的理想將愈來愈遠。



２０２０年世界的平均生育率為２﹒４３８，根據世銀數據，２０１９年最高的生育率國家

均是非洲國家，生育率接近６，即平均每個生育年齡婦女生下了６名嬰兒，確實不簡單！內地

１９７０年後已經沒有見過高於６的生育率了！在香港自１９５０以來最高的生育率只是５左右

，在１９６３年出現。現在香港的生育率更只得１﹒３７８，各位讀者及有能之士請加倍努力！

２０１９年生育率最少的國家是南韓，只有０﹒９１８，香港排名第三（當時為１﹒０７２），

日本排名１５，生育率為１﹒３６，美國排名５５，生育率１﹒７０５（相信移民政策所致）。

一眾歐盟國家均排名靠前大部分都是生育率較低的國家。



＊國內生育率持續下降＊



另一件有趣的事情是，國內生育率在１９５０年至今持續下降，當中一孩政策應該是其中一

個導因。但回看香港的情況也出現差不多的下降，當中我們只有「兩個就夠晒數」的家庭計劃

（並不是強逼性）。因此，若說生育率下降是一孩政策所致，那我們可能忽略了另一個更重要的

資訊。科技的進步導致社會不斷的進步，資訊無遠弗屆，我們知道的多了，世界變得少了，我們

更能判斷甚麼是好，或最好，因此並不甘心追逐次品。在這營營役役的追尋好或最好的東西，我

們是開心了還是痛苦了？



現今文明人類大多生活在國際化的都會裡，人均手機已超一部了，網絡無所不在，也愈來愈

快，容量也愈來愈大。人能不出門也知道哪裡有好吃的，哪裡風景美，哪裡發生了甚麼事情等等

。可能以前每天出門經過路旁的木棉樹已經覺得很美，但是現在總覺得日本的櫻花更美。可能以

前不知道甚麼是香港小姐，村口的阿嬌已經是驚艷。可能以前沒有遊戲機的年代，我們常常一眾

小朋友這裡衝，哪裡跑已經很開心。現在小朋友沒有出國旅遊便好像非我族類，自我形象低落

。可能以前爸爸媽媽忙著工作，賺錢，孩子都是在自己世界摸索前進而成長的。現在的孩子的未

來總有父母悉心計劃、照顧、安排，好像孩子將來怎樣，父母需負上百分之百的責任。面對現今

種種的生活壓力，無論孩子、父母又有多少個會開開心心呢？



在此情況下，男女在選擇生育的時候，往往因為怕負了孩子（即不能給孩子一個好好的家、

一個好好的將來），或是怕別人看扁，沒能力照顧孩子，而選擇不生育。也有因為醫療進步，壽

命長了，選擇多留點錢養老而拒絕生育！因此，社會進步似乎只能讓各人生活得好，但心理素質

就不一定能夠得到提升，甚或下降！若選擇生育代表開心，反之就是不開心，當下的生育率確實

說明了這點！



＊廣東年輕人比例最高＊



說了這麼多，還是回到經濟。若要從人口或人口結構找到未來經濟增長亮點，我們進一步看

看數據。廣東省人口全國排名第一，擁有１﹒２６億人口。年輕人（０－１５歲）比老年人

（＞６０歲）為１﹒５２６，全國排名第四（西藏２﹒８７９排名第一），但若計算五千萬人口

以上的省份，廣東則排名第一，即在人口大省中，廣東的年輕人比例最高，亦即未來的勞動力將

優於其他省份（假設顯著得人口流動）。因此，廣東，或說大灣區的未來發展不容忽視！讀者必

須注意！



最後，回到輕鬆的話題。因國內男女比例為５１﹒２比４８﹒８，男的比女的多，平均４９

個女生就有５１個男生，當中應該不乏富二代之流。若一眾女讀者有興趣北上碰碰運氣，廣東及

海南為首選，因男性比例最高約為５３男比４７女。反之，若一眾男讀者有興趣到內地尋找心儀

女伴，建議往北走，遼寧及吉林為女性比例最高的省份。但最高仍只是一比一，因此還是建議大

家留港發展，畢竟在香港這比例是１﹒１１（即與廣東或海南省剛反過來）。當然，男女比例一

說是讓大家輕鬆一下，畢竟緣分不能光從男女比例決定！



無論大家相不相信人口帶動經濟這關係，大灣區的發展確實不容錯過。而科技發展帶來的人

口收縮會否持續也值得大家反思！



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９００，止蝕

１﹒２３００。



英鎊：早前建議候高於１﹒４１５０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３９００，止蝕

１﹒４３００。



澳元：上周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７８５０，止蝕

０﹒７５５０。



日圓：本周建議候低於１０８﹒５０買入美元兌日圓，目標１１０﹒５０，止蝕１０７﹒００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

