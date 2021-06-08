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即市新聞

08/06/2021 11:09

《股壇解碼－戴名》美股山雨欲來；美團（３６９０）股價搖搖欲墜

　　《股壇解碼》美國５月非農就業增加約５６萬，失業率跌穿６％，非農數據連續兩個月低於
預期，相信聯儲局今月（６月）１７日的會議上難以進一步討論縮減ＱＥ，既然不討論就證明不
會這麼快閂水喉，股市還會馬照跑，但投資者不宜過分樂觀，因為之前提及的道指３５３００認
購期權出現減倉跡象，加上外國媒體報道Ｗａｌｍａｒｔ家族在最近一個月減持了數以十億計的
證券資產，這是否意味著全球股市短期內並不樂觀。
　
＊新星隕落＊
　
　　印度疫情稍稍緩和，每日確診數字仍然高企但已從高鋒期回落一半，但距離疫情受控還是遙
不可及。印度也是中國在南亞的最大貿易夥伴，印度單去年（２０年）已從中國進口了５８７億
美元的商品，假設疫情持續，中國這５８７億美元的外貿還能剩下多少。印度同時也是仿製藥的
生產大國，接近全球近２０％的仿製藥皆出自印度，藥廠停產連帶影響其他國家的醫療產業，而
印度的汽車製造排全球第五，２０１９年印度汽車生產量是約４５２萬輛，德國也只有約４６６
萬輛，印度本來準備實施自己的載人航天計劃受疫情影響暫時延期，同時印度在拒絕華為５Ｇ後
已經設計開發出一套完整的５Ｇ系統，這些都證明了印度的軟實力，可惜一場疫情令這經濟新星
光芒不再。
　
＊急轉直下＊
　
　　廣州疫情嚴峻且有每況愈下的感覺，從最早出現個案的荔灣區開始，到現在廣州多區需要全
民檢測，當中更傳聞有部分區域封區一個月，如果傳聞屬實，廣州這個全國服裝批發中樞將可能
間接影響全國的服裝零售市場。外界普遍認為最安全的南沙也同時宣告失守，南沙港在珠三角中
僅次於香港和深圳鹽田排第三，加上嚴格限制在廣州的進出，相信將癱瘓國內在華南區的出口業
務，而且目前還不確定這影響會維持多久。深圳亦傳聞出現確診個案，傳聞屬實對各項科技加工
產業構成重大打擊，加上之前提及的限電政策，將為國內的第三季經濟增長帶來極其負面的影響

　
＊跌勢可期＊
　
　　上周恆指走勢橫行，全周微跌２００點，但８００點波幅已起到震倉效果，上周三（２日）
恆指上試２９４９０後出現回吐，加上牛熊證街貨大幅上升到７０：３０，整體走勢漸趨明確，
相信跌市已經不遠，恆指初步下跌目標２７９５０點。傳聞中國恆大（０３３３３）商票違約，
而且中國恆大在很多二線城市的樓盤都出現割價出售套現的情況，官方早前訂立的三條紅線可能
就是壓倒地產商的最後一根稻草。
　
＊股票簡評＊
　
　　美團（０３６９０）主要於中國提供平台並採用技術連接消費者和商家，提供包括餐飲外賣
、到店餐飲、酒店和旅遊預訂等服務。投資者對集團的認識可能都是外賣配送服務，美團的主要
營收也正好來自餐飲外送業務，受惠於疫情的業務增長能否持續是今年下本年的重點所在，但最
近國內疫情有反彈跡象，相信外賣配送的收入應該尚可維持，但這業務面對三大隱憂，一是經由
美團配送的餐價出現虛高的情況，傳聞集團按每張訂單的面額抽取２５至３０％的服務費（佣金
），剛好對照有網民議論美團配送的餐價比在餐廳的價錢貴了接近４０％，這樣一算下來就覺得
傳聞不是無中生有，二是國內的餐飲外賣服務是美團一家獨大，日後因壟斷而引致被監管機構處
罰的可能性非常高，三是最關鍵的一點，集團與派送員（車手）之間並非僱傭關係，簡單點說車
手就是外包個體，沒有所謂的五險一金，這種ｏｕｔ　ｓｏｕｒｃｅ的情況在香港很正常，但在
國內隨時觸碰到監管紅線，後果相當嚴重。

　　新業務營業額增長約１﹒５倍至９８億，經營虧損卻擴大接近５倍至８０億是最讓人不明所
以的一環，而且花旗預計將持續增加虧損。還有是美團手上現金和現金等價物總值約５３１億，
但今年首季虧損已超４８億，粗略估計未來三季虧損接近１６０億，手上的資金是否足夠維持集
團的日常營運也是問題，今年截至４月止已配股７次，很難讓人信服美團的財政健全，相信配股
還是陸續有來，最後一提的是機構性投資者的持股量持續下降，派貨意圖明顯，超過３００倍的
市盈率算是天價，投資者不宜因股價回調接近３０％而貿然買入，待股價跌穿９０元後可考慮投
機性買入。《資深市場人士　戴名》
　
＊　以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。
　　讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

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