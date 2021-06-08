《股壇解碼－戴名》美股山雨欲來；美團（３６９０）股價搖搖欲墜

《股壇解碼》美國５月非農就業增加約５６萬，失業率跌穿６％，非農數據連續兩個月低於

預期，相信聯儲局今月（６月）１７日的會議上難以進一步討論縮減ＱＥ，既然不討論就證明不

會這麼快閂水喉，股市還會馬照跑，但投資者不宜過分樂觀，因為之前提及的道指３５３００認

購期權出現減倉跡象，加上外國媒體報道Ｗａｌｍａｒｔ家族在最近一個月減持了數以十億計的

證券資產，這是否意味著全球股市短期內並不樂觀。



＊新星隕落＊



印度疫情稍稍緩和，每日確診數字仍然高企但已從高鋒期回落一半，但距離疫情受控還是遙

不可及。印度也是中國在南亞的最大貿易夥伴，印度單去年（２０年）已從中國進口了５８７億

美元的商品，假設疫情持續，中國這５８７億美元的外貿還能剩下多少。印度同時也是仿製藥的

生產大國，接近全球近２０％的仿製藥皆出自印度，藥廠停產連帶影響其他國家的醫療產業，而

印度的汽車製造排全球第五，２０１９年印度汽車生產量是約４５２萬輛，德國也只有約４６６

萬輛，印度本來準備實施自己的載人航天計劃受疫情影響暫時延期，同時印度在拒絕華為５Ｇ後

已經設計開發出一套完整的５Ｇ系統，這些都證明了印度的軟實力，可惜一場疫情令這經濟新星

光芒不再。



＊急轉直下＊



廣州疫情嚴峻且有每況愈下的感覺，從最早出現個案的荔灣區開始，到現在廣州多區需要全

民檢測，當中更傳聞有部分區域封區一個月，如果傳聞屬實，廣州這個全國服裝批發中樞將可能

間接影響全國的服裝零售市場。外界普遍認為最安全的南沙也同時宣告失守，南沙港在珠三角中

僅次於香港和深圳鹽田排第三，加上嚴格限制在廣州的進出，相信將癱瘓國內在華南區的出口業

務，而且目前還不確定這影響會維持多久。深圳亦傳聞出現確診個案，傳聞屬實對各項科技加工

產業構成重大打擊，加上之前提及的限電政策，將為國內的第三季經濟增長帶來極其負面的影響

。



＊跌勢可期＊



上周恆指走勢橫行，全周微跌２００點，但８００點波幅已起到震倉效果，上周三（２日）

恆指上試２９４９０後出現回吐，加上牛熊證街貨大幅上升到７０：３０，整體走勢漸趨明確，

相信跌市已經不遠，恆指初步下跌目標２７９５０點。傳聞中國恆大（０３３３３）商票違約，

而且中國恆大在很多二線城市的樓盤都出現割價出售套現的情況，官方早前訂立的三條紅線可能

就是壓倒地產商的最後一根稻草。



＊股票簡評＊



美團（０３６９０）主要於中國提供平台並採用技術連接消費者和商家，提供包括餐飲外賣

、到店餐飲、酒店和旅遊預訂等服務。投資者對集團的認識可能都是外賣配送服務，美團的主要

營收也正好來自餐飲外送業務，受惠於疫情的業務增長能否持續是今年下本年的重點所在，但最

近國內疫情有反彈跡象，相信外賣配送的收入應該尚可維持，但這業務面對三大隱憂，一是經由

美團配送的餐價出現虛高的情況，傳聞集團按每張訂單的面額抽取２５至３０％的服務費（佣金

），剛好對照有網民議論美團配送的餐價比在餐廳的價錢貴了接近４０％，這樣一算下來就覺得

傳聞不是無中生有，二是國內的餐飲外賣服務是美團一家獨大，日後因壟斷而引致被監管機構處

罰的可能性非常高，三是最關鍵的一點，集團與派送員（車手）之間並非僱傭關係，簡單點說車

手就是外包個體，沒有所謂的五險一金，這種ｏｕｔ ｓｏｕｒｃｅ的情況在香港很正常，但在

國內隨時觸碰到監管紅線，後果相當嚴重。



新業務營業額增長約１﹒５倍至９８億，經營虧損卻擴大接近５倍至８０億是最讓人不明所

以的一環，而且花旗預計將持續增加虧損。還有是美團手上現金和現金等價物總值約５３１億，

但今年首季虧損已超４８億，粗略估計未來三季虧損接近１６０億，手上的資金是否足夠維持集

團的日常營運也是問題，今年截至４月止已配股７次，很難讓人信服美團的財政健全，相信配股

還是陸續有來，最後一提的是機構性投資者的持股量持續下降，派貨意圖明顯，超過３００倍的

市盈率算是天價，投資者不宜因股價回調接近３０％而貿然買入，待股價跌穿９０元後可考慮投

機性買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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