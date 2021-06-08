【新冠肺炎】澳門考慮全民檢測，暫無意縮短已打疫苗入境者隔離

《經濟通通訊社８日專訊》新冠肺炎疫情持續，澳門衛生局局長羅奕龍表示，不排除開展全

民檢測，需視乎整體疫情變化和迫切性。他又強調，短期內無計劃減免已接種新冠疫苗人士入境

澳門隔離時間。

羅奕龍表示，因應廣東省尤其廣州和佛山的疫情變化，澳門近日不斷推出新措施，嚴防外來

輸入，而廣東中山已宣布在４－５天內開展全民檢測，當局會視乎本地情況，不排除採取任何措

施，包括開展全民檢測，呼籲市民做好各種準備，應對澳門可能出現的疫情。他指，若感染者有

明確、清晰的傳播鏈，只局限於某個範圍，實行分級分區防控管理是理想狀態。

羅奕龍又稱，澳門現時至少接種一劑新冠疫苗的人士，佔全澳總人口兩成，距離群體免疫目

標仍有很大距離。

被問到政府會否推出鼓勵接種疫苗措施，例如是完成接種疫苗的人士可以縮短其接受醫學觀

察的日子時，羅奕龍指，當局短期內無相關計劃，惟不排除有關可能，但需要收集更多數據作支

持。他指出，澳門４００多日零本地感染個案成績得來不易，因此不能草率作決定。除非有更多

科學數據支撐，否則難以減免高風險地區入境隔離。（ｃｌ）

