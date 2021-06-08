《日入而息》金管局研究數碼港元，長實送二千萬禮券谷針可買新樓

《今天重點》﹡金管局公布「金融科技２０２５」策略，研在港發行數碼貨幣；余偉文冀年

底有數碼貨幣研究結果，探討發鈔行安排言之尚早；金管局指央行數字貨幣

有別於虛擬貨幣，對聯匯制度無影響

﹡林鄭稱不宜放寬防疫措施，研為檢疫及入境者檢驗抗體；截至昨晚

１５５﹒７萬人接種第一劑疫苗；聶德權將交代到校接種疫苗；區議員六四

前派蠟燭，林鄭稱民政署處理時會適當回應；被何柱國斥害香港受制裁，林

鄭稱制裁屬政治操弄

﹡周大福（０１９２９）全年多賺１﹒０８倍，派末期息０﹒４元；周大福料

上半財年香港同店銷售增長７０％，全年銷售料平穩；周大福料上半財年中

國市場同店銷售增逾３０％，全年增至少１５％

﹡長江集團夥李嘉誠基金會送２０００萬大抽獎，可買長實樓；ＴＣＬ電子

（０１０７０）捐出百萬元家電獎品優惠予已打針市民抽獎新世界

（０００１７）推接種疫苗資助計劃，向基層市民發放１０００元

﹡特首會同行政會議提出全體公務員凍薪，待職方回應後作決定

﹡港府建議擴大財匯局角色及職能，改名會財局

﹡本港今日新增３宗輸入確診個案，無本地病例



《即日市況》﹡港股全日收跌５點報２８７８１點，比亞迪飆逾６％



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒５４％，通脹數據明公布白酒食品股齊挫



《美元匯價》﹡收緊幣策預期加強，美匯後市望逐步攀升；歐元最新報１﹒２１７６╱

８０，日圓最新報１０９﹒４８╱４９



《公司業績》﹡周大福（０１９２９）全年多賺１﹒０８倍，派末期息０﹒４元

﹡歐化（０１７１１）全年轉虧為盈賺１６８２﹒６萬元，派末期息０﹒６３

仙



《公司資訊》﹡聯交所譴責北斗嘉藥業及其１２名董事和４名監事

﹡傳中國中免最快末季港上市，或成今年集資額最大新股

﹡據報朝聚眼科醫療本周闖關，集資約２３億元

﹡Ｔｏｐ Ｓｔａｎｄａｒｄ（０８５１０）斥１３萬元收購香港一家餐廳九

成權益

﹡中駿集團（０１９６６）５月合同銷售額按年升１５％，首５個月銷售增

６６％

﹡天寶集團（０１９７９）越南生產基地建成投產

﹡生興控股（０１４７２）今早起短暫停牌，以待刊發內幕消息及關連交易公

告

﹡百濟神州（０６１６０）實體瘤新適應症藥百澤安之中國上市申請獲批

﹡亞盛醫藥（０６８５５）報告血液惡性瘤藥與實體瘤藥研究數據

﹡阿里雲宣布投入１０億美元，未來三年培訓上百萬數碼科技人才；阿里雲新

增兩大海外數據中心，海外市場規模三年增超１０倍

﹡星展證券（中國）獲得經營證券期貨業務許可證

﹡國泰航空（００２９３）歡迎政府延長７８億過渡貸款融資的可提取期限

﹡渣打與香港貨品編碼協會合作，助中小企簡化貸款申請審批程序

﹡匯豐推出與人工智能股權指數掛勾結構投資產品

﹡中銀香港（０２３８８）ｉＢｏｎｄ首周電子渠道認購額較上批同期升

４６％

﹡福晟國際（００６２７）收到聯交所復牌指引，股份繼續暫停買賣

﹡冠君產業信託（０２７７８）簽署其首個五年３０億元無擔保可持續發展貸

款

﹡周大福（０１９２９）４月及５月港澳同店銷售升１﹒６倍，中國市場增逾

４９％

﹡康龍化成（０３７５９）擬發行美元可轉換債券及人民幣計值美元結算可轉

換債券

﹡正榮地產（０６１５８）５月合約銷售額按年升１６％



《國企紅籌》﹡龍源電力（００９１６）５月發電量按年升２０﹒６％



《神州民企》﹡長汽（０２３３３）５月汽車銷量按年升６％，首５月升６５﹒３％

﹡寶龍地產（０１２３８）首５個月合約銷售總額按年升１倍至４２５億元人

民幣



《中國要聞》﹡機構料５月ＣＰＩ漲１﹒６％八月高，ＰＰＩ漲幅續擴

﹡上海自貿板塊崛起，全國人大放權制定浦東新區法規

﹡格力電器、河南聯通、中興通訊簽署５Ｇ戰略合作協議

﹡多地暫停獨立學院與職業院校「合併轉設」工作

﹡鶴壁煤礦事故被困８人均遇難，另雞西事故８人獲救

﹡深交所表示加快推動紅籌企業發行ＣＤＲ試點

﹡人行加強數據監測，傳要求銀行報備存貸款等業務情況

﹡中保協表示１１０家險企９４家未具備任何投資管理能力

﹡反外國制裁法草案二審稿提請人大審議

﹡印花稅法草案二審，證券交易印花稅稅率仍是千分之一

﹡胡春華稱要精心籌辦好全球服務貿易峰會等重大活動

﹡海南自貿港法草案三審，入島貨物擬退增值稅和消費稅

﹡習近平赴青海考察，調研青海聖源地毯集團

﹡上海十四五期間新能源和清潔能源公交比重將達９６％

﹡去年末上海地區非保本銀行理財產品餘額佔全國１１％

﹡到２０２５年，上海中心城將實現一小時可達毗鄰城市

﹡公募基金積極布局ＱＤＩＩ，業務進入快車道

﹡深交所首批４隻公募ＲＥＩＴｓ正式募集設立

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡中國金融時報表示人行對資金面的態度以穩健為主

﹡中證報表示資金面波動，料人行將加大中短期流動性投放

﹡傳監管緊盯社區團購補貼，要求美團下架一分錢秒殺商品

﹡乘聯會表示５月乘用車銷量增逾１％，電動車增１﹒８倍

﹡國務院表示鼓勵有條件地區探索開展「育兒假」試點

﹡安監局派百名執法人員對重點產煤省開展異地聯合執法



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，玉晶光或將為蘋果新手機供應鏡頭



《其他消息》﹡區議員六四前派蠟燭，林鄭稱民政署處理時會適當回應

﹡被何柱國斥害香港受制裁，林鄭稱制裁屬政治操弄

﹡八達通表示實體卡及手機八達通同樣可使用消費券

﹡警方國安處拘捕兩人，涉嫌刊印及發布煽動刊物

﹡邱騰華稱以「零感染」為目標，研究允許基於健康評估的檢疫豁免

﹡特首會同行政會議提出全體公務員凍薪，待職方回應後作決定

﹡頭條新聞司法覆核案，通訊局表示廣播機構表達自由非無限

﹡戴偉紳下月就任英國駐港澳總領事，曾三度派駐中國

﹡潘敏琦林雲浩及周家明獲委任為高院上訴庭法官

﹡港府建議擴大財匯局角色及職能，改名會財局

﹡金管局公布「金融科技２０２５」策略，研在港發行數碼貨幣

﹡本港中小企５月營商氣氛轉差，但飲食業保持平穩

﹡利嘉閣料今年中小型住宅樓價升１３％

﹡卓佳表示不能一概而論是否禁止所有內地人申購新股

﹡深股通額度全日用近２１億元；滬股通額度全日用近７億元，陸股通流入３

億元

﹡致同料理財通推出初期以低風險及較簡單產品為主；理財通為本港金融服務

業增長點，疫情穩定可啟動

﹡香港航空證實將內部重組，未來數天公布詳情

﹡據報港航準備再裁員數百人，暫時專注貨運

﹡新巴車長兩項不小心駕駛罪成，判１００小時服務令

﹡調查指２６％僱主來季有意增聘人手

﹡戴德梁行料下半年樓價升５％，豪宅升最多一成

﹡香港與格魯吉亞的稅務協定生效

﹡余偉文冀年底有數碼貨幣研究結果，探討發鈔行安排言之尚早

﹡林卓廷等７人涉元朗７﹒２１暴動案，２０２３年開審

﹡聯交所與財匯局簽署新諒解備忘錄，確保上市實體財務匯報質素

﹡經絡表示新取用按保宗數連升３月，創１０個月新高



《大國博弈》﹡中國新任駐英大使鄭澤光履新

﹡美台或重啟貿易磋商，中方稱在台灣問題立場一貫明確



《谷針新招》﹡林鄭稱感謝企業響應，商界疫苗獎賞價值已超１﹒２億

﹡長江集團夥李嘉誠基金會送２０００萬大抽獎，可買長實樓

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）捐出百萬元家電獎品優惠予已打針市民抽獎



《新冠肺炎》﹡本港今日新增３宗輸入確診個案，無本地病例

﹡珠海市衛健局表示核酸混檢不適用赴澳門通關

﹡深圳被禁向廣佛等地個人銷售疫情期間實名登記藥品

﹡廣州關閉中高風險區農貿市場，鶴園社區居民酒店隔離

﹡澳門考慮全民檢測，暫無意縮短已打疫苗入境者隔離

﹡台灣單日新增２１９本土確診，另增２２人不治

﹡美國疾控中心最新研究：ｍＲＮＡ疫苗可大降感染風險

﹡傳英國放寬防疫封鎖計劃或推遲兩周

﹡林鄭稱不宜放寬防疫措施，研為檢疫及入境者檢驗抗體；截至昨晚

１５５﹒７萬人接種第一劑疫苗；聶德權將交代到校接種疫苗

﹡新世界（０００１７）推接種疫苗資助計劃，向基層市民發放１０００元

（ｚｚ）

