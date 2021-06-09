《油金掠影》美元轉強金價偏軟，油價創逾兩年高位

《經濟通通訊社９日專訊》由於美國國務卿布林肯早前指，即使美、伊達成核協議亦會繼續

實施針對德黑蘭的數百項制裁行動。市場料伊朗石油供應短期不會重返市場，油價周二創逾兩年

高位。布油期貨漲０﹒７３美元或１％，收報每桶７２﹒２２元（美元．下同），為２０１９年

５月以來高位；而美油期貨則收漲１﹒２％，報每桶７０﹒０５元，為２０１８年１０月以來高

位。

據了解，美國表示必須讓國際原子能機構（ＩＡＥＡ）繼續監督伊朗的活動，而ＩＡＥＡ和

伊朗的監督協議早前亦延長至６月２４日。數據方面，中國５月原油進口量較去年同期下降１４

﹒６％，單日進口量亦創今年低位。

至於油需方面，消息人士引述美國石油協會（ＡＰＩ）數據指，上周美油庫存下降２１０萬

桶，汽油庫存增加２００萬桶，餾分油庫存亦增加３８０萬桶。同時，美國能源信息署（ＥＩＡ

）周二表示，美國今年油產量預料將每日減少２３萬桶至１１０８萬桶，降幅較上月預估每日２

９萬桶低，ＥＩＡ報告將於周三公布。



＊美元走強，金價回軟＊



由於美元走勢轉強，金價周二下跌。現貨金曾跌０﹒４％至每盎司１８９２﹒３３元，現時

則報１８９６﹒８元；而美國黃金期貨則下跌０﹒２％收報每盎司１８９４﹒４０元。

市場正待周四公布美國消費者物價指數（ＣＰＩ）表現，數據或會引發市場對聯儲局開始縮

減寬鬆貨幣政策的憂慮。

其他貴金屬方面，銀價曾跌１％至每盎司２７﹒５９元，現時則報２７﹒７５元；而鈀金則

曾跌約１％至每盎司２８０６﹒７０元，現時則報２８１０元。（ｊｃ）

