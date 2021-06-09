《華爾街內望》缺乏明確刺激因素，投資者維持觀望，納指漲４３點

《經濟通通訊社９日專訊》市場缺乏明確的刺激因素，投資者維持觀望態度，美股周二

（８日）個別發展，當中納指微漲。

道指跌３０點或０﹒０９％，報３４５９９點。標指升不足１點或０﹒０２％，報４２２７

點。納指高４３點或０﹒３１％，報１３９２４點。

道指和標指距離歷史僅相差約０﹒５％，衡量市場焦慮程度的芝加哥期權交易所

（ＣＢＯＥ）波動性指數觸及逾一年最低。

美國勞工部和全美獨立企業聯合會的報告似乎證實勞動力短缺情況，而即使需求大幅回升，

亦可能為薪資帶來上行壓力，從而引發更大範圍的通脹。

市場亦將從即將公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）尋找通脹的進一步線索，以及通脹如何影

響聯儲局收緊貨幣政策的時間表。

板塊方面，亞馬遜、蘋果引領科技股上漲，非必需消費品股上漲，公用事業股下跌。

個股方面，特斯拉上月中國銷售較月勁增２９％，公司股價曾一度上漲，但隨後回吐漲幅，

收跌０﹒３％。西南航空宣布訂購３４部新７３７ Ｍａｘ客機，為波音帶來提振，但波音隨後

收窄漲幅，收盤持平。

網紅熱炒股方面，Ｃｌｏｖｅｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ飆升

８５﹒８％，ＧａｍｅＳｔｏｐ、Ｂｅｄ Ｂａｔｈ ＆ Ｂｅｙｏｎｄ Ｉｎｃ、

Ｗｏｒｋｈｏｒｓｅ漲幅介乎７％至１２％，ＧａｍｅＳｔｏｐ預計將在今日收市後公布業績。

指標十年期國債收益率跌３﹒９個基點至１﹒５３１４％，曾一度跌至１﹒５１３％，創上

月７日以來最低水平。（ａｌ）

