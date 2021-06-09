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即市新聞

09/06/2021 07:50

《華爾街內望》缺乏明確刺激因素，投資者維持觀望，納指漲４３點

　　《經濟通通訊社９日專訊》市場缺乏明確的刺激因素，投資者維持觀望態度，美股周二
（８日）個別發展，當中納指微漲。
　　道指跌３０點或０﹒０９％，報３４５９９點。標指升不足１點或０﹒０２％，報４２２７
點。納指高４３點或０﹒３１％，報１３９２４點。
　　道指和標指距離歷史僅相差約０﹒５％，衡量市場焦慮程度的芝加哥期權交易所
（ＣＢＯＥ）波動性指數觸及逾一年最低。
　　美國勞工部和全美獨立企業聯合會的報告似乎證實勞動力短缺情況，而即使需求大幅回升，
亦可能為薪資帶來上行壓力，從而引發更大範圍的通脹。
　　市場亦將從即將公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）尋找通脹的進一步線索，以及通脹如何影
響聯儲局收緊貨幣政策的時間表。
　　板塊方面，亞馬遜、蘋果引領科技股上漲，非必需消費品股上漲，公用事業股下跌。
　　個股方面，特斯拉上月中國銷售較月勁增２９％，公司股價曾一度上漲，但隨後回吐漲幅，
收跌０﹒３％。西南航空宣布訂購３４部新７３７　Ｍａｘ客機，為波音帶來提振，但波音隨後
收窄漲幅，收盤持平。
　　網紅熱炒股方面，Ｃｌｏｖｅｒ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ飆升
８５﹒８％，ＧａｍｅＳｔｏｐ、Ｂｅｄ　Ｂａｔｈ　＆　Ｂｅｙｏｎｄ　Ｉｎｃ、
Ｗｏｒｋｈｏｒｓｅ漲幅介乎７％至１２％，ＧａｍｅＳｔｏｐ預計將在今日收市後公布業績。
　　指標十年期國債收益率跌３﹒９個基點至１﹒５３１４％，曾一度跌至１﹒５１３％，創上
月７日以來最低水平。（ａｌ）

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