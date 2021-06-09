《缸邊隨筆－石鏡泉》偷比特幣

《缸邊隨筆》偷錢，大家都知是甚麼一回事，順手牽羊便是。但偷比特幣就絕不是簡單的一

回事，因為比特幣受投「機」者歡迎之一點是：錢包的私人鑰匙，即密碼串十分複雜，所以無從

下手去偷。但前晚，這個謂不可能被偷的比特幣，被美國司法部偷了。



＊美盜回比特幣贖金＊



月前美國的Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ（大白人主義到痺，仍用

Ｃｏｌｏｎｉａｌ一詞作公司名）被人勒索了５００萬美元，要以比特幣支付。前晚比特幣及以

太幣齊齊急跌，市場謂是美國司法部成功地盜回了一些作為贖金的比特幣，並立時在市場上拋售

，用意是教訓那些欲以比特幣來收取贖金者一個信息：Ｉ ｋｎｏｗ﹐Ｉ ｓｔｅａｌ

﹐Ｎｏ ｓｅｃｒｅｔ ｅｅｅｈ！



特朗普對比特幣亦沒有好感，他認為還是用美元較好，這幾個月來，比特幣被馬斯克及特朗

普出口術玩死。



為甚麼比特幣會被他倆出口術玩死，原因是比特幣內存不少自家賊，會穿櫃桶底的，自

２０１３年以來，就有幾次的「失竊」事件。



沒有電腦常識的人，以為持有比特幣者，真可以無人能盜取你的比特幣財富，但千萬不要低

估美國國家的科技力量，ＣＩＡ╱ＦＢＩ精英一出，點唔可以追到「黑幣」吖。日前話美國司法

部門「偷」回部分贖金，就是盜亦有「盜」的明證。



另個值得熱衷於炒這些加密幣的投資者留心的是，美國一些三級艷星，近日開班，介紹人去

買乜乜幣。該位艷星是魅力四射，有逾１５８０萬粉絲。近日有張艷照，手持《Ｔｈｅ

Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｉｎｖｅｓｔｏｒ》一書以作招徠，他這張艷照有逾１７０萬個

ｌｉｋｅ。



另位三級艷星則訴說她的炒股經驗。



以前講，當擦鞋仔也教你買股時，市就見頂了。今時擦鞋仔沒有了，會不會要改為，當艷星

教你買股、買幣時，市場可能真「弊」了。



市弊不弊，美國公布其ＣＰＩ，看看。







＊領展盈利有望恢復＊



昨日《午市閒談》推介了領展房產基金（００８２３）。



集團為房地產投資信託基金，主要投資於香港及其他地區所有可持續提供收入之非住宅用途

物業類別（酒店及服務式住宅除外）。截至２０２０年９月３０日止六個月，集團收益

５２﹒３３億元，按年下跌１﹒９％。股東虧損４０﹒９３億元。



基金目標：投資於香港、北京及上海的零售商舖、街市、停車場及辦公室物業組合等非住宅

用途物業類別（酒店及服務式住宅除外）。



基金管理人為領匯管理有限公司，管理人按照香港房委會的指示，並貫徹香港房委會的現行

政策及慣例，承辦物業管理。其投資策略乃投資於可獲取持續回報的香港零售和停車場物業，並

透過資產提升工程，發揮物業的價值。



分派政策：向基金單位持有人派付金額相等於每個財政年度可分派收入總額１００％為股息

。無論如何，分派比例不可少於９０％。每年分派兩次股息，分別於每年１２月及８月支付。



於基金單位上市期間，基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。



去年收租盈利受疫情影響必定下跌，故去年經營不可作對比，隨著疫去經濟回醒，盈利有望

回至疫前水平。



２０２１年的收購應有助增長盈利。



２０２１年２月，集團以２７﹒７２億元人民幣（約３３﹒２５億港元）收購上海莘寶企業

管理５０％權益，其全資持有位於上海閔行區之七寶萬科廣場。該廣場為五層高商業發展物業連

三層地庫，零售面積合共１４﹒８９萬平方米，並設有１４７１個泊車位的停車場。



２０２１年６月，集團以２０﹒９９億元人民幣收購ＨＫ ＰＤ２０全部權益連股東貸款，

其持有位於廣州的太陽新天地購物中心，零售面積為９０１１３平方米及設有８００個泊車位。



根據經濟通資料，領展２０２１年至２０２３年，盈利預測分別為５８﹒３２億、

６１﹒４３億及６３﹒９４億元；每股派息分別為２﹒８９元、３﹒０１元及３﹒１２元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

