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09/06/2021 17:00

《盤後部署》觀望氣氛濃致成交弱，港股料維持窄幅上落

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數走勢靠穩，市場靜待明晚美國公布的通脹數據
，觀望氣氛濃厚。港股今日窄幅上落。恆指低開１０點報２８７７１，早段一度倒升７８點，高
見２８８５９，午後曾隨重磅股、醫藥股及內需股再度下探，恆指曾跌９４點，低見２８６８７
，最終港股收報２８７４２，跌３８點或跌０﹒１３％，險守５０天線（約２８７２０），主板
成交按日減５％至１１６３﹒７７億元。國企指數報１０７０４，跌２４點或跌０﹒２３％。恆
生科技指數報７９７２，跌８點或跌０﹒１１％。
　　內地兩市反覆向上，上證綜指數報３５９１，升１１點或升０﹒３２％；深證成指數報１４
７１８，升１點或升０﹒０１％；今日兩市成交僅８８１０億元人民幣，按日大減１０﹒６％，
並創出自５月２４日以來成交新低。
　
＊世銀上調全球經濟增長預期，前副主席憂聯儲無法妥善應對高通脹＊
　
　　世界銀行周二（８日）發布《全球經濟展望》報告，將今年全球經濟增長預期從由４％上調
至５﹒６％，但同時指出，全球經濟復甦並不均衡，疫苗分配不平等。世銀對主要經濟體的前景
樂觀，預計美國經濟今年將增長６﹒８％；中國和歐元區今年經濟增長預期分別上調至８﹒５％
和４﹒２％。報告還提及通脹上升風險，預計今年全球通脹將上升約１個百分點，如通脹預期有
失控的風險，新興市場和發展中國家的央行或被迫收緊貨幣政策。
　　前美聯儲副主席，現布魯金斯學會高級研究員科恩周二表示，他擔心美聯儲無法妥善應對通
脹加速上升的威脅。他指美聯儲去年採納的新貨幣政策增加了物價加速上漲的可能性，當局最終
將需以更大幅度、更快地提高利率以控制通脹。他並不認為美聯儲現時便需要改變政策，但他希
望局方官員們公開承認通脹危險，並在下一次的季度經濟預測中有所反映。

＊後市缺乏上升動力，惟五十天線支持強＊
　
　　港股連跌第６日未見反彈，今日窄幅上落後低收，市場聚焦周四（１０日）公布美國消費者
物價指數，以判斷通脹走向，加上Ａ股走勢轉弱，近期北水持續流出，港股成交淡靜，大市短期
難以突破，惟港股連日弱勢下，近日仍可守住５０天線（２８７２０）收市，相信附近位置支持
較強，後市將於２８５００至２９０００間上落。
　　個股方面，今日京東健康（０６６１８）逆市抽高，一度飆逾８％，欲試２０天線（約１０
８元）水平。該股獲中銀國際首予買入評級，目標價１４０元，如今日企上１０天線（１０３銀
）以陽燭收市，投資者或可短炒博轉勢。（ｐｌ）

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