【全球放水】聯儲局逆回購操作規模續破頂至４９７４億美元

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局周二（８日）逆回購操作規模創新高至達４９７４億美元

，約４６間機構通過隔夜逆回購協議在儲局存放美元。

聯儲局隔夜逆回購工具完全不提供收益，但由於美元融資市場流動性氾濫，對逆回購的需求

與日俱增，導致流動性過剩的原因除了儲局購買資產，以及財政部減少賬戶現金餘額，使系統準

備金增多外，對地方政府的刺激政策撥款，亦加劇現金過剩情況。（ａｌ）

