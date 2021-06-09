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09/06/2021 08:34

【全球放水】聯儲局逆回購操作規模續破頂至４９７４億美元

　　《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局周二（８日）逆回購操作規模創新高至達４９７４億美元
，約４６間機構通過隔夜逆回購協議在儲局存放美元。
　　聯儲局隔夜逆回購工具完全不提供收益，但由於美元融資市場流動性氾濫，對逆回購的需求
與日俱增，導致流動性過剩的原因除了儲局購買資產，以及財政部減少賬戶現金餘額，使系統準
備金增多外，對地方政府的刺激政策撥款，亦加劇現金過剩情況。（ａｌ）

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