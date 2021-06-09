【全球放水】拜登與共和黨的談判結束，未就新基建方案達成協議

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統拜登周二（８日）結束與共和黨參議員卡皮托圍繞新基

建方案進行的談判，最終未就方案支出範圍或資金來源達成協議，而據白宮新聞秘書普薩基在聲

明中透露，拜登已將注意力轉向正制定替代方案的兩黨中間派小組。

普薩基在聲明中又指，拜登致力於在今年夏天推動方案在國會通過，並正尋求多種途徑完成

有關工作，拜登周二亦已與眾議院議長佩洛西就推動起草方案進行交談。

參議院民主黨領袖舒默早前已表示磋商似乎陷入僵局，而據白宮官員消息指，共和黨拒絕同

意更高的新支出，以及提供資金的詳細具體途徑，故拜登和卡皮托取消會談。

猶他州共和黨參議員羅姆尼日前與其他５位參議員已起草另一項提案，將提交兩黨２０名議

員小組。他拒絕透露任何細節，但指已達成最終數字，以及將如何使用支付。而有小組參議員透

露，兩鶯已同意在８年內提供超過９０００億美元資金。

而據白宮透露，拜登將與兩黨中間派議員會面，包括共和黨參議員羅姆尼、卡西迪、波特曼

。

據知民主黨內的自由派已經開始擔心，談判若拖得太久，結果可能會產生一個比國家需要的

更小的方案，並擔心在明年的國會選舉中，使他們失去在參眾兩院的微弱多數優勢。（ａｌ）

