  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2021 08:59

【全球放水】拜登與共和黨的談判結束，未就新基建方案達成協議

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國總統拜登周二（８日）結束與共和黨參議員卡皮托圍繞新基
建方案進行的談判，最終未就方案支出範圍或資金來源達成協議，而據白宮新聞秘書普薩基在聲
明中透露，拜登已將注意力轉向正制定替代方案的兩黨中間派小組。
　　普薩基在聲明中又指，拜登致力於在今年夏天推動方案在國會通過，並正尋求多種途徑完成
有關工作，拜登周二亦已與眾議院議長佩洛西就推動起草方案進行交談。
　　參議院民主黨領袖舒默早前已表示磋商似乎陷入僵局，而據白宮官員消息指，共和黨拒絕同
意更高的新支出，以及提供資金的詳細具體途徑，故拜登和卡皮托取消會談。
　　猶他州共和黨參議員羅姆尼日前與其他５位參議員已起草另一項提案，將提交兩黨２０名議
員小組。他拒絕透露任何細節，但指已達成最終數字，以及將如何使用支付。而有小組參議員透
露，兩鶯已同意在８年內提供超過９０００億美元資金。
　　而據白宮透露，拜登將與兩黨中間派議員會面，包括共和黨參議員羅姆尼、卡西迪、波特曼

　　據知民主黨內的自由派已經開始擔心，談判若拖得太久，結果可能會產生一個比國家需要的
更小的方案，並擔心在明年的國會選舉中，使他們失去在參眾兩院的微弱多數優勢。（ａｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/06/2021
曾永堅：比亞迪坐艇宜繼續守
剖析天下09/06/2021
疫情勢續壓印度經濟
財經熱話08/06/2021
【數碼港元】金管局研在港發行數碼貨幣　冀年底有測試結果
財經熱話08/06/2021
【谷針新招】長江集團夥李嘉誠基金會送2千萬禮券抽獎　可買長實一手樓
中國故事08/06/2021
《神州經脈》廣東疫情續擴散　人行操作以穩為主　酒股累滬指走低
市場動向08/06/2021
恒大作出聲明 公司營運一切正常
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金