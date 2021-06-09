《台股攻略－黃振宇》電子權值股領跌，台股失守萬七點

《台股攻略》台股今日（９日）偏弱，電子類股份及傳統產業板塊普遍下挫，拖累大市表現

，加權指數最終跌１１０點，收１６９６６點，成交金額為新台幣３９８４﹒０５億元。

主要電子權值股弱勢，台積電收新台幣５８６元，跌０﹒５％；聯電收新台幣５０﹒７元，

跌２﹒９％；大立光收新台幣２９５０元，跌１﹒８％；鴻海?中華電及台達電均跌０﹒４％至

０﹒９％；華邦電?日月光投控及廣達亦跌１﹒３％至２﹒２％。鋼鐵板塊的中鋼收新台幣

３６﹒１元，跌３％；中鴻、燁興、燁輝及大成鋼等沽壓沉重，均跌３﹒６％至４﹒３％，而世

紀鋼則逆市漲停，收新台幣１２３﹒５元。海運板塊亦跟隨大市下跌，萬海收新台幣１６０元，

跌３％；陽明收新台幣１１３元，跌１﹒３％，惟長榮受惠於５月業績，其總收入達新台幣

３４４﹒４億元，按年增１４５﹒３％，今日逆市升０﹒４％，收新台幣１１６元。散裝航運股

的裕民、中航及新興等均跌２﹒２％至３﹒８％，航空雙雄的華航及長榮航亦跌超過４％，各收

新台幣１８﹒８元及２０﹒３５元。高端疫苗即將公布國產疫苗二期臨床試驗數據，若數據達標

將依法規送件申請台灣緊急使用授權（ＥＵＡ），最快７月底可望開始供應國內疫苗，消息刺激

股價漲停。晶圓代工廠世界先進今日公告５月營收為新台幣３４﹒０９億元，受惠晶圓出貨量增

加，加上產品均價（ＡＳＰ）拉升，總收入按年升２３﹒１％，創單月歷史次高，僅次於今年

３月。

成交量連續兩日減少，低於新台幣４０００億元，而市場主要觀望歐洲央行議息結果，待大

市成交量回升，才有望轉好，建議作出投資時應保持審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

