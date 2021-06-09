  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2021 18:04

《台股攻略－黃振宇》電子權值股領跌，台股失守萬七點

　　《台股攻略》台股今日（９日）偏弱，電子類股份及傳統產業板塊普遍下挫，拖累大市表現
，加權指數最終跌１１０點，收１６９６６點，成交金額為新台幣３９８４﹒０５億元。
　　主要電子權值股弱勢，台積電收新台幣５８６元，跌０﹒５％；聯電收新台幣５０﹒７元，
跌２﹒９％；大立光收新台幣２９５０元，跌１﹒８％；鴻海?中華電及台達電均跌０﹒４％至
０﹒９％；華邦電?日月光投控及廣達亦跌１﹒３％至２﹒２％。鋼鐵板塊的中鋼收新台幣
３６﹒１元，跌３％；中鴻、燁興、燁輝及大成鋼等沽壓沉重，均跌３﹒６％至４﹒３％，而世
紀鋼則逆市漲停，收新台幣１２３﹒５元。海運板塊亦跟隨大市下跌，萬海收新台幣１６０元，
跌３％；陽明收新台幣１１３元，跌１﹒３％，惟長榮受惠於５月業績，其總收入達新台幣
３４４﹒４億元，按年增１４５﹒３％，今日逆市升０﹒４％，收新台幣１１６元。散裝航運股
的裕民、中航及新興等均跌２﹒２％至３﹒８％，航空雙雄的華航及長榮航亦跌超過４％，各收
新台幣１８﹒８元及２０﹒３５元。高端疫苗即將公布國產疫苗二期臨床試驗數據，若數據達標
將依法規送件申請台灣緊急使用授權（ＥＵＡ），最快７月底可望開始供應國內疫苗，消息刺激
股價漲停。晶圓代工廠世界先進今日公告５月營收為新台幣３４﹒０９億元，受惠晶圓出貨量增
加，加上產品均價（ＡＳＰ）拉升，總收入按年升２３﹒１％，創單月歷史次高，僅次於今年
３月。
　　成交量連續兩日減少，低於新台幣４０００億元，而市場主要觀望歐洲央行議息結果，待大
市成交量回升，才有望轉好，建議作出投資時應保持審慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/06/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI逾十二年高　滬綜指悶升成交大縮
中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業　按揭有乜要注意？
FOCUS09/06/2021
【FOCUS】PPI直逼雷曼爆煲前　剪刀差擴暫無虞央媽收緊
開市Good Morning09/06/2021
曾永堅：比亞迪坐艇宜繼續守
剖析天下09/06/2021
疫情勢續壓印度經濟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金