《談國論企－黎偉成》中國進口５月份飆升啟示良佳

《談國論企》中國的進口在２０２１年５月份同比加快增長，增速更是連續第三個月快於出

口，特別是所輸入的燃料、原料以及機電產品等均見強烈，內需相當殷切，由是中國自強不息、

自力更生、自我創新，並火以「國內大循環」為主，配合「國內外雙循環」，會確保國民經濟穩

中有進的發展。中國對美國的雙邊貿易加速上升，使發瘋發狂反華壓華的美國，所掀的經貿科技

戰，對兩國無疑產生一定的困擾，但肯定是失敗的。



＊對能源資源及高技術生產的資料進口甚殷＊



來自中國海關總署的最新資料，中國的進出口貿易於２０２１年５月份達３﹒１４萬億元（

人民幣．下同），同比增長２６％，略低於４月份３﹒１５萬億元的２６﹒６％升幅，而又高於

３月份３﹒０２２萬億元所升的２４％，使１－５月份累計１４﹒７６萬億元同比增長

２８﹒２％，屬穩定快速的發展。此況不僅受到２０２０年同期因新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９嚴

重衝擊使比較基礎偏低的影響，更重要的是出口和進口皆有十分良好和重大的進展，顯示整體國

民經濟的復元能力，相當良好。

從剛發布的數據，可見中國的對外貿易保持全面向好的態勢，並有好幾個方面的重點，特別

是（一）進口，於２０２１年５月份達１﹒４２萬億元的同比增長３９﹒５％，升幅高於４月份

１﹒４４萬億元的３２﹒２％、３月份１﹒４６萬億元的２７﹒７％和１－２月份２﹒３８萬億

元的１４﹒５％，並形成前５個月的每月升幅一浪高於一浪佳態。更重要的，是進口商品結構有

十分良性的啟示，如（１）能源方面的原油於１－５月份累計２﹒２１億噸，同比增長２﹒３％

，輸入每噸均價為２８０９﹒２元，上升９﹒１％；和天然氣４９７８萬噸則升２４﹒５％，每

噸均價２２３４﹒１同比下降１５﹒５％。（２）鐵礦砂進口４﹒７２億噸同比上升６％，乃每

噸均價１０３２﹒８元飆升６２﹒７％的基礎底下之增，可見鋼鐵等生產需求甚殷。

和（３）機電產品進口額度達２﹒８７億元，同比增長２１﹒８％，其中集成電路

２６０３﹒５萬個同比增長３０％，涉資１﹒０４萬億元則升１８﹒２％，可見高技術高設備產

品的生產強烈。

再看（二）中國與數大貿易夥伴的雙邊貿易交往，同樣有明顯的復甦，惹人注目的是（Ｉ）

對美國的進出口，於２０２１年１－５月份累計１﹒８２萬億元同比飆升４１﹒３％，其中中國

對美的出口１﹒３４萬億元同比增長３８﹒９％，而十分努力進口的美國貨使升幅更達

４８﹒５％和高於出口約９﹒６個百分點，惟所達只為４７８３﹒億元，故雙邊貿易順差

８６０５﹒１億元，同比大幅增長３４﹒１％。特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和

打壓之效，反而美國人民在惡疫衝擊底下得增價廉物美的中國貨，拜登暫保特魔劣策，差矣！



＊中國對美雙邊貿易續大增顯美貿戰失敗＊



至於中國對另三個主要市場的雙邊貿易，亦有十分明顯的增長，如（ＩＩ）對東盟的進出口

２﹒１９萬億元，同比增長２９﹒２％，其中中國對東盟的出口１﹒２１萬億元同比增長

２９﹒３％，有貿易順差２２４９﹒３億元同比增長３３﹒６％。（ＩＩＩ）對歐盟進出口期內

累計２﹒０６萬億元同比增長２８﹒７％，輸歐商品１﹒２３萬億元上升２７﹒９％，和（ＩＶ

）對日本進出口９６９７﹒９億元同比增長１４﹒９％，中國輸入日貨５３８４﹒３億元的增幅

達２０﹒１％，出口增８﹒９％。

由是可見，中國商品出口在世界經濟低迷期仍有理想表現，確有相當良佳的啟示性。

再重點看（二）兩大類別的出口，其中（１）以資本密集為主的一般貿易，於２０２１年前

５個月累計達９﹒１２３萬億元，同比增長３２﹒％，可見中國多年來積極主動的支持技術和創

新的政策，一般貿易商品即使在外圍經濟尚差勁，反而有十分良佳的表現，尤其是機電產品出口

４﹒７９萬億元同比增３１﹒９％，其中自動數據處理設備及其零部件出口６１２２﹒億元同比

大幅增長２０﹒４％，手機、汽車和集成電路等資本密集商品分別增２８﹒１８％與９５﹒８％

。

同樣重要的，是（２）以勞工密集為主的加工貿易，出口期內達２﹒０２萬億元同比亦明顯

上升１６﹒４％，足見中國商品在世界各地皆暢銷。要留意：口罩在內的紡織品外銷同比減少

１０﹒３％，似乎意味多個主要國家的疫苗接種理想，惟口罩在未來一段時間亦必不可少，否則

疫情會反覆。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

