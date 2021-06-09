《異動股》飛鶴（６１８６）跌近７％，董事長預計奶粉銷量下跌

《經濟通通訊社９日專訊》飛鶴（０６１８６）現價跌６﹒８９％，報１９﹒１８元，以現

價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒７９％。該股成交約４５７２萬股，涉資８﹒７９億元

。盤中低見１８﹒８４元。

在昨日舉行的２０２１年亞布力中國企業家論壇活動中，中國飛鶴董事長冷友斌表示：「因

為注射疫苗的影響，很多寶媽寶爸６個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在接下來一兩年會出現斷崖

式的下跌」

現時，恆生指數報２８７７２，跌８點或跌０﹒０３％，主板成交３２５﹒３６億元。國企

指數報１０７１４，跌１５點或跌０﹒１４％。恆生科技指數報７９７７，跌３點或跌０﹒０４

％。

即月期指新報２８７２１，升３８點，低水５２點。即月國指期貨報１０６７９，升８點，

低水３６點。即月科指期貨新報７９７７，升２０點，高水７點。

上證綜合指數報３５８２，升２點或升０﹒０８％，成交１５２０﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１４６９３，跌２３點或跌０﹒１６％，成交１７９７﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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飛鶴 （０６１８６） １９﹒１８元 跌６﹒８９％

旺旺 （００１５１） ５﹒８６元 跌０﹒５１％

青啤 （００１６８） ８７﹒０５元 升０﹒５２％

潤啤 （００２９１） ７２﹒１５元 升１﹒２６％

康師傅 （００３２２） １４﹒４６元 升２﹒５５％

頤海 （０１５７９） ５４﹒６０元 跌０﹒２７％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒９０元 升０﹒９７％

蒙牛 （０２３１９） ４５﹒７５元 升３﹒７４％

農夫山泉（０９６３３） ４３﹒５５元 升０﹒４６％

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（ｕｌ）

