  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2021 14:43

《異動股》急撤「奶粉下跌論」兼用２億美元回購，飛鶴仍跌逾６％

　　《經濟通通訊社９日專訊》受回購消息刺激，飛鶴（０６１８６）現價跌６﹒４１％，報１
９﹒２８元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒３３％。該股成交約１﹒３１億股，
涉資２５﹒１６億元。
　　中國飛鶴董事長冷友斌表示，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦６個月內不能備孕，
因此預計奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌。消息拖累飛鶴股價曾挫８﹒５％，低見
１８﹒８４元。
　　不過，多間內媒在中午時段紛紛撤回原報道，更新後的報道引述冷友斌指，飛鶴逐漸挽回了
中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心。
　　另外，擬動用購回授權，自即日起至公司下屆股東周年大會結束止，擬動用不超過２億美元
（約１５﹒６億港元）資金用於購回股份。公司將從現有可動用現金儲備及自由現金流量為購回
撥付資金。
　　現時，恆生指數報２８７１９，跌６１點或跌０﹒２１％，主板成交８６７﹒３５億元。國
企指數報１０６８８，跌４１點或跌０﹒３８％。恆生科技指數報７９５１，跌２９點或跌０﹒
３７％。
　　即月期指新報２８６６０，跌２３點，低水６０點。即月國指期貨報１０６５４，跌１７點
，低水３４點。即月科指期貨新報７９５３，跌４點，平水。
　　上證綜合指數報３５８８，升８點或升０﹒２３％，成交３６７２﹒４５億元人民幣。
　　深證成份指數報１４７０１，跌１５點或跌０﹒１１％，成交４３１５﹒３２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　飛鶴　　（０６１８６）　　１９﹒２８元　　　跌６﹒４１％
　　Ｈ＆Ｈ　（０１１１２）　　３０﹒５０元　　　跌０﹒８１％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒４８元　　　跌０﹒７０％
　　雅士利　（０１２３０）　　　０﹒７４元　　　跌３﹒９０％
　　原生態　（０１４３１）　　　０﹒５８元　　　跌４﹒９２％
　　聖牧　　（０１４３２）　　　０﹒５７元　　　跌１﹒７２％
　　莊園牧場（０１５３３）　　　６﹒５５元　　　升４﹒３０％
　　澳優　　（０１７１７）　　１１﹒１８元　　　跌３﹒４５％
　　蒙牛　　（０２３１９）　　４６﹒０５元　　　升４﹒４２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/06/2021
《京城近觀》三孩政策「出世」 誰願生孩子？
生財有道09/06/2021
【生財有道】連租約買入物業　按揭有乜要注意？
FOCUS09/06/2021
【FOCUS】PPI直逼雷曼爆煲前　剪刀差擴暫無虞央媽收緊
開市Good Morning09/06/2021
曾永堅：比亞迪坐艇宜繼續守
剖析天下09/06/2021
疫情勢續壓印度經濟
財經熱話08/06/2021
【數碼港元】金管局研在港發行數碼貨幣　冀年底有測試結果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金