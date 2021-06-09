《異動股》急撤「奶粉下跌論」兼用２億美元回購，飛鶴仍跌逾６％

《經濟通通訊社９日專訊》受回購消息刺激，飛鶴（０６１８６）現價跌６﹒４１％，報１

９﹒２８元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒３３％。該股成交約１﹒３１億股，

涉資２５﹒１６億元。

中國飛鶴董事長冷友斌表示，因接種疫苗的影響，很多計劃生育的夫婦６個月內不能備孕，

因此預計奶粉銷量在未來一至兩年，將出現斷崖式下跌。消息拖累飛鶴股價曾挫８﹒５％，低見

１８﹒８４元。

不過，多間內媒在中午時段紛紛撤回原報道，更新後的報道引述冷友斌指，飛鶴逐漸挽回了

中國消費者對國產嬰兒奶粉的信心。

另外，擬動用購回授權，自即日起至公司下屆股東周年大會結束止，擬動用不超過２億美元

（約１５﹒６億港元）資金用於購回股份。公司將從現有可動用現金儲備及自由現金流量為購回

撥付資金。

現時，恆生指數報２８７１９，跌６１點或跌０﹒２１％，主板成交８６７﹒３５億元。國

企指數報１０６８８，跌４１點或跌０﹒３８％。恆生科技指數報７９５１，跌２９點或跌０﹒

３７％。

即月期指新報２８６６０，跌２３點，低水６０點。即月國指期貨報１０６５４，跌１７點

，低水３４點。即月科指期貨新報７９５３，跌４點，平水。

上證綜合指數報３５８８，升８點或升０﹒２３％，成交３６７２﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報１４７０１，跌１５點或跌０﹒１１％，成交４３１５﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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飛鶴 （０６１８６） １９﹒２８元 跌６﹒４１％

Ｈ＆Ｈ （０１１１２） ３０﹒５０元 跌０﹒８１％

中生製藥（０１１７７） ８﹒４８元 跌０﹒７０％

雅士利 （０１２３０） ０﹒７４元 跌３﹒９０％

原生態 （０１４３１） ０﹒５８元 跌４﹒９２％

聖牧 （０１４３２） ０﹒５７元 跌１﹒７２％

莊園牧場（０１５３３） ６﹒５５元 升４﹒３０％

澳優 （０１７１７） １１﹒１８元 跌３﹒４５％

蒙牛 （０２３１９） ４６﹒０５元 升４﹒４２％

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（ｃａ）

