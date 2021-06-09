《午市前瞻》港股支持位於２８６００點，投資者觀望美國通脹數據

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數走勢靠穩，大市觀望氣氛濃厚，港股半日窄幅

上落，恆指低開１０點報２８７７１，甫開曾跌８９點，低見２８６９２，其後一度倒升７８點

，高見２８８５９，最終半日收報２８７６２，跌１９點或跌０﹒０７％，險守５０天線（約２

８７２０），主板成交６２１﹒５１億元。國企指數報１０７１６，跌１２點或跌０﹒１２％。

恆生科技指數報７９６１，跌１９點或跌０﹒２４％。

內地兩市反覆造好，上證綜指報３５９４，升１４點或升０﹒４０％，成交２４８１﹒１３

億元人民幣；深證成指報１４７４４，升２７點或升０﹒１９％，成交２９６７﹒７０億元人民

幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒８２％，報４８﹒５元；港交所（００３８８）跌

０﹒８９％，報４６５﹒８元；友邦（０１２９９）微跌０﹒４１％，報９６﹒６元；建行（０

０９３９）升０﹒４８％，報６﹒２８元。



＊科網股續受壓，小米跌逾１％＊



中國政府再收緊社區團購補貼監管，美團（０３６９０）、拼多多等在內的數間企業近期再

收到整改要求，科網股承壓，美團軟０﹒８１％，報２９４﹒６元；京東集團（０９６１８）跌

２﹒３６％，報２８１﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒１７％，報６０２元；阿里巴巴（０

９９８８）旗下阿里雲新增兩大數據中心，阿里仍軟０﹒７６％，報２０８﹒６元；據報小米（

０１８１０）正招募團隊做手機晶片，半日仍挫１﹒２３％，報２８元。

線上醫療股早市榮辱互見，中銀國際首予京東健康（０６６１８）買入評級，目標價１４０

元，該股半日彈６﹒７７％，報１０５﹒７元；該行同時恢復跟蹤平安好醫生（０１８３３），

評級為賣出，亦首予阿里健康（００２４１）沽售評級，平醫半日跌１﹒２２％，報８８﹒７５

元；阿里健康挫３﹒７８％，報１７﹒８４元。



＊國內油價將近第八度上調，中海油飆近３％＊



官媒《經濟參考報》指國際兩大原油期貨指標攀升至近兩年高點，國內油價開啟上調窗口將

於６月１１日２４時開啟，將是本年度第八次上調，石油股今早跑出，傳中國禁止中石油（００

８５７）轉售原油及進口配額，該股仍彈２﹒３９％，報３﹒４３元；中石化（００３８６）升

２﹒２％，報４﹒１８元；中海油（００８８３）揚２﹒８５％，報９﹒０１元；中海油服（０

２８８３）升２﹒７％，報７﹒６元；惟聯合能源（００４６７）軟０﹒７４％，報１﹒３５元

。



＊李偉傑：港股攀升仍靠科技股，油價有力看好中海油＊



港股近期走勢以窄幅上落為主，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場比較中美

兩地ＣＰＩ數據，而今日中國公布ＣＰＩ數據雖然繼續上揚，但已低於市場預期，李偉傑指仍要

等待美國ＣＰＩ數據，因為是聯儲局決定性會否「收水」的重要指標；而港股想進一步推升，可

能要依靠科技股發力，預計恆指在２８６００點至２９０００點之間上落。

另一方面，近期國際油價攀升，美油重返７０美元關口，李偉傑指，近期國際油價反彈是憧

憬經濟復甦，但目前飛機需求不是十分嚴峻，更大程度是因為過去一兩年多間頁岩油公司倒閉，

令油價話語權重落到油組國身上。他認為今年油價應該在６５美元之上，較樂觀應該在７２至７

３美元水平，他較看好以上游業務為主的中海油（００８８３）認為可以追落後，目標價看１０

元。（ｐｌ、ｕｌ）

