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即市新聞

09/06/2021 12:45

《午市前瞻》港股支持位於２８６００點，投資者觀望美國通脹數據

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股三大指數走勢靠穩，大市觀望氣氛濃厚，港股半日窄幅
上落，恆指低開１０點報２８７７１，甫開曾跌８９點，低見２８６９２，其後一度倒升７８點
，高見２８８５９，最終半日收報２８７６２，跌１９點或跌０﹒０７％，險守５０天線（約２
８７２０），主板成交６２１﹒５１億元。國企指數報１０７１６，跌１２點或跌０﹒１２％。
恆生科技指數報７９６１，跌１９點或跌０﹒２４％。
　　內地兩市反覆造好，上證綜指報３５９４，升１４點或升０﹒４０％，成交２４８１﹒１３
億元人民幣；深證成指報１４７４４，升２７點或升０﹒１９％，成交２９６７﹒７０億元人民
幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒８２％，報４８﹒５元；港交所（００３８８）跌
０﹒８９％，報４６５﹒８元；友邦（０１２９９）微跌０﹒４１％，報９６﹒６元；建行（０
０９３９）升０﹒４８％，報６﹒２８元。

＊科網股續受壓，小米跌逾１％＊

　　中國政府再收緊社區團購補貼監管，美團（０３６９０）、拼多多等在內的數間企業近期再
收到整改要求，科網股承壓，美團軟０﹒８１％，報２９４﹒６元；京東集團（０９６１８）跌
２﹒３６％，報２８１﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒１７％，報６０２元；阿里巴巴（０
９９８８）旗下阿里雲新增兩大數據中心，阿里仍軟０﹒７６％，報２０８﹒６元；據報小米（
０１８１０）正招募團隊做手機晶片，半日仍挫１﹒２３％，報２８元。
　　線上醫療股早市榮辱互見，中銀國際首予京東健康（０６６１８）買入評級，目標價１４０
元，該股半日彈６﹒７７％，報１０５﹒７元；該行同時恢復跟蹤平安好醫生（０１８３３），
評級為賣出，亦首予阿里健康（００２４１）沽售評級，平醫半日跌１﹒２２％，報８８﹒７５
元；阿里健康挫３﹒７８％，報１７﹒８４元。

＊國內油價將近第八度上調，中海油飆近３％＊

　　官媒《經濟參考報》指國際兩大原油期貨指標攀升至近兩年高點，國內油價開啟上調窗口將
於６月１１日２４時開啟，將是本年度第八次上調，石油股今早跑出，傳中國禁止中石油（００
８５７）轉售原油及進口配額，該股仍彈２﹒３９％，報３﹒４３元；中石化（００３８６）升
２﹒２％，報４﹒１８元；中海油（００８８３）揚２﹒８５％，報９﹒０１元；中海油服（０
２８８３）升２﹒７％，報７﹒６元；惟聯合能源（００４６７）軟０﹒７４％，報１﹒３５元


＊李偉傑：港股攀升仍靠科技股，油價有力看好中海油＊

　　港股近期走勢以窄幅上落為主，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，市場比較中美
兩地ＣＰＩ數據，而今日中國公布ＣＰＩ數據雖然繼續上揚，但已低於市場預期，李偉傑指仍要
等待美國ＣＰＩ數據，因為是聯儲局決定性會否「收水」的重要指標；而港股想進一步推升，可
能要依靠科技股發力，預計恆指在２８６００點至２９０００點之間上落。
　　另一方面，近期國際油價攀升，美油重返７０美元關口，李偉傑指，近期國際油價反彈是憧
憬經濟復甦，但目前飛機需求不是十分嚴峻，更大程度是因為過去一兩年多間頁岩油公司倒閉，
令油價話語權重落到油組國身上。他認為今年油價應該在６５美元之上，較樂觀應該在７２至７
３美元水平，他較看好以上游業務為主的中海油（００８８３）認為可以追落後，目標價看１０
元。（ｐｌ、ｕｌ）

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