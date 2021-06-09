《美元走勢－羅明立》美元基本面不俗，小注買作區間炒作

最高 最低 東京收市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １０９﹒５０ １０９﹒３３ １０９﹒３９
歐元╱美元 １﹒２１８７ １﹒２１７１ １﹒２１８３
英鎊╱美元 １﹒４１８３ １﹒４１４７ １﹒４１７９
美元╱瑞郎 ０﹒８９７０ ０﹒８９５８ ０﹒８９６５
美元╱港元 ７﹒７５９７ ７﹒７５８４ ７﹒７５９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》歐元區及德國６月ＺＥＷ經濟景氣指數都較上月顯著回落，而區內第一季經濟
增長終值按季收縮０﹒３％，較前值有改善。美國４月ＪＯＬＴｓ職位空缺增加至９２８﹒６萬
個，反映職位需求上升，就業市場前景不錯。美匯指數小幅反彈，１０年期美債收益率創一個月
以來新低。
美聯儲隔夜逆回購操作規模創歷史新高，一般來說，逆回購數量上升一般發生在季末，近期
出現逆回購額高速增長的情況反映銀行有過多的資金令流動性激增，預計在接下來的幾周逆回購
額將持續增長。亦說明聯儲局再放水的作用已不大，或是時候檢討買債的操作。不過，市場預期
局方不會於６月會議上有行動或暗示。歐元反彈在１﹒２２受阻，但缺乏明顯方向，美元基本面
不俗，不妨小注買美元作區間炒作。
方向 入市價 目標位 止蝕
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０
英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４１５５ １﹒４０３０ １﹒４２０５
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動