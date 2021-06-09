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即市新聞

09/06/2021 15:30

《美元走勢－羅明立》美元基本面不俗，小注買作區間炒作

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５０　　　１０９﹒３３　　　１０９﹒３９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１８７　　　１﹒２１７１　　　１﹒２１８３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１８３　　　１﹒４１４７　　　１﹒４１７９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９７０　　　０﹒８９５８　　　０﹒８９６５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５９７　　　７﹒７５８４　　　７﹒７５９０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐元區及德國６月ＺＥＷ經濟景氣指數都較上月顯著回落，而區內第一季經濟
增長終值按季收縮０﹒３％，較前值有改善。美國４月ＪＯＬＴｓ職位空缺增加至９２８﹒６萬
個，反映職位需求上升，就業市場前景不錯。美匯指數小幅反彈，１０年期美債收益率創一個月
以來新低。
　　美聯儲隔夜逆回購操作規模創歷史新高，一般來說，逆回購數量上升一般發生在季末，近期
出現逆回購額高速增長的情況反映銀行有過多的資金令流動性激增，預計在接下來的幾周逆回購
額將持續增長。亦說明聯儲局再放水的作用已不大，或是時候檢討買債的操作。不過，市場預期
局方不會於６月會議上有行動或暗示。歐元反彈在１﹒２２受阻，但缺乏明顯方向，美元基本面
不俗，不妨小注買美元作區間炒作。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒４１５５　　　１﹒４０３０　　　１﹒４２０５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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