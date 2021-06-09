《美元走勢－羅明立》美元基本面不俗，小注買作區間炒作

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５０ １０９﹒３３ １０９﹒３９

歐元╱美元 １﹒２１８７ １﹒２１７１ １﹒２１８３

英鎊╱美元 １﹒４１８３ １﹒４１４７ １﹒４１７９

美元╱瑞郎 ０﹒８９７０ ０﹒８９５８ ０﹒８９６５

美元╱港元 ７﹒７５９７ ７﹒７５８４ ７﹒７５９０

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《美元走勢》歐元區及德國６月ＺＥＷ經濟景氣指數都較上月顯著回落，而區內第一季經濟

增長終值按季收縮０﹒３％，較前值有改善。美國４月ＪＯＬＴｓ職位空缺增加至９２８﹒６萬

個，反映職位需求上升，就業市場前景不錯。美匯指數小幅反彈，１０年期美債收益率創一個月

以來新低。

美聯儲隔夜逆回購操作規模創歷史新高，一般來說，逆回購數量上升一般發生在季末，近期

出現逆回購額高速增長的情況反映銀行有過多的資金令流動性激增，預計在接下來的幾周逆回購

額將持續增長。亦說明聯儲局再放水的作用已不大，或是時候檢討買債的操作。不過，市場預期

局方不會於６月會議上有行動或暗示。歐元反彈在１﹒２２受阻，但缺乏明顯方向，美元基本面

不俗，不妨小注買美元作區間炒作。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒４１５５ １﹒４０３０ １﹒４２０５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

