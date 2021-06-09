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即市新聞

09/06/2021 15:30

財匯局或獲擴權，許正宇指改革將「三步走」屬「搬屋」非「加辣」

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府計劃將財匯局改名為「會計及財務匯報局」，監管範圍擴至
私人企業的核數師、專業會計師，並接管執業會計師發牌等權力。財經事務及庫務局局長許正宇
今日表示，未來有關會計行業監管的改革，其實一方面這是大勢所趨，因為看到在世界上不同的
金融機構或金融中心都有討論，如何在會計監管方面可以有一個獨立於行業的監管安排。他續指
，早於２０１８及２０１９年當修訂財務匯報局的條例時都有提到，希望以循序漸進的方式引入
改革。

＊諮詢範圍包括企業或基金的機構＊

　　至於諮詢方面，他指出，其實現時正進行諮詢，在過去一段時間，也有與香港會計師公會及
一些主要的會計師公會見面，未來會繼續在這方面與業界方面的溝通。當然不單止業界，亦包括
會計資料的用家，例如公司或基金的機構等。因為他們不是提供者，而是可從資料用家的角度，
提供多一個角度給他們。
　　他續指，這是一個「三步走」的安排，第一當然是諮詢，另一階段則是主體立法，下一步除
了是主體法案外，就是具體實施的細則及附屬法例，希望如果得到各方面的支持，就在明年推出
，所以絕對不是「急就章」，或短期內要去做。

＊可提高香港會計師公會公信力＊

　　他強調，這改革是一個「搬屋」的改革，即是說把一些原本放於香港會計師公會的工作或功
能搬至新的會計及財務匯報局，絕對不是「加辣」的安排，只是「搬屋」而不是「加辣」。同一
時間，這結果不單止對業界有利，對香港會計師公會亦有一定程度的提升，因為它能更加專注於
行業的發展，包括標準的制定，並在ＣＰＡ（一般會計師）的註冊方面能更加長遠地就業界的發
展進行規劃。再者，有獨立於行業的規管制度設立後，也令香港會計師公會本身的公信力都有提
升，所以其實是一個多贏的局面，令到業界和整個金融中心的地位都得到鞏固。（ｃｗ）

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