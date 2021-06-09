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09/06/2021 12:03

《本港經濟》政府歡迎ＩＭＦ肯定香港作為主要國際金融中心的地位

　　《經濟通通訊社９日專訊》香港政府歡迎國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）今發表報告，再次肯
定香港作為國際金融中心，具備穩健強韌的金融體系、有效的宏觀經濟及審慎政策，以及健全的
規管及監管框架。

＊金融體系在極端情況下仍維持穩健強韌＊

　　報告讚揚香港的宏觀經濟及審慎政策，為香港應對目前的經濟放緩情況和未來的衝擊提供重
要緩衝。在龐大外匯儲備支持下，香港的聯繫匯率制度繼續為金融穩定帶來支持。香港具備健全
的規管及監管政策框架支持金融業的發展，監察和監管系統性風險的體制架構亦行之有效。基金
組織進行的嚴格壓力測試顯示，香港金融體系在極端嚴峻的情況下仍然維持穩健強韌。
　　報告肯定香港作為主要國際金融中心的地位，擁有世界上其中一個規模最大的金融業。香港
銀行體系的資產相當於本地生產總值約９﹒５倍，並且是多間具全球系統重要性銀行的盈利及總
資產的主要來源地。香港作為全球資產及財富管理中心，於２０１９年的管理資產額相當於本地
生產總值的１０倍，同時擁有全球最大股票交易所之一，市值達６﹒１萬億美元。香港的人壽保
險業規模位居全球前列。香港也是亞洲區內最大的外匯掉期市場。

＊財爺：拓新經濟增長領域確保長遠競爭力＊

　　財政司司長陳茂波表示，政府歡迎基金組織再次肯定香港作為國際金融中心的地位。基金組
織對香港金融體系的正面評價，明確肯定政府在穩健的政策、健全的制度框架和市場基礎建設支
持下，為維護金融穩定作出的長期努力，會繼續鞏固核心範疇，充分發揮香港獨特的優勢，並開
拓新的經濟增長領域，以確保香港長遠的競爭力和長期繁榮。
　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，感謝基金組織對香港金融體系進行的公正和持平評估，
再次確認香港的體系健全和穩定。金融管理局總裁余偉文表示，歡迎基金組織繼續堅定不移地支
持聯繫匯率制度作為維護香港貨幣及金融穩定的基石。（ｂｎ）

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