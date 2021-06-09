《小傳日記》飛鶴撤稿未止血，成交日縮魚缸跌



《小傳日記》孖屐靜待通脹數據，以反映通脹路徑，以及預測聯儲局下周議息貨幣政策方向

。隔晚美股個別發展，納指表現比較好，有資金追捧重磅科技股，不過仍然救唔起香江魚缸，連

跌五日。恆指低開１０點，其後曾跌８９點，見２８６９２點低位後回穩。神州最新公布嘅

ＣＰＩ按年升１﹒３巴仙，而ＰＰＩ按年升９巴仙，係２００８年９月以來最高水平，刺激魚缸

倒升最多７８點，見２８８５９點。午後喺上午區間走，臨近尾市跌幅收窄，收報２８７４２，

跌３８點或跌唔夠半巴仙，主板成交再少半成至１１６３﹒７７億銀，已經連續跌咗三日啦陰功

。國企指數報１０７０４，跌２４點或跌唔夠半巴仙；恆生科技指數報７９７２，跌８點。

即月期指新報２８７０５，升２２點，低水３８點。即月國指期貨報１０６８２，升１１點

，低水２３點。即月科指期貨新報７９８３，升２６點，低水２４點。

神州通脹正升溫，不過Ａ場一於懶理繼續走高，上證綜合指數報３５９１，升１１點或升近

半巴仙；深證成份指數報１４７１８，升１點；兩市全日成交８８１０億銀人仔，按日大減近一

成一。

重磅藍戰士方面，大笨象（００００５）跌１巴仙，報４８﹒４銀；生發發（００３８８）

唔見近１巴仙，報４６６﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌唔夠１巴仙，報９６﹒３５銀；神州

移動（００９４１）升唔夠１巴仙，報４８﹒９銀。



＊科企微微跌難有好表現，董事長亂噏飛鶴股價Ｃｈｏｋ＊



「孖屐」都擔心聯儲局會唔會收水，接下來花旗國出經濟數據將會左右大局，不過科企們都

似乎無咩精神咁，阿里健康（００２４１）下挫逾２巴仙，報１８﹒０８銀；京東集團

（０９６１８）同樣回吐逾２巴仙，報２８１﹒４銀；華虹（０１３４７）跌逾１巴仙，報

４１﹒８銀；新東方在線（０１７９７）跪低逾２巴仙，報１０﹒３２銀；汽車之家

（０２５１８）跌近２巴仙，報１３６﹒９銀。

今日最花生新聞，就一定係飛鶴（０６１８６）董事長冷友斌話因為大家打疫苗而唔可以生

仔，預計奶粉需求量急跌，雖然午後公司急撤言論兼使出２億美金回購股份，不過股價仍未能止

血，最終都係瀉近７巴仙，報１９﹒２４銀；同業澳優（０１７１７）回吐近４巴仙，報

１１﹒１４銀；原生態（０１４３１）跪低逾３巴仙，報０﹒５９銀；不過蒙牛（０２３１９）

飆近半成，報４６﹒２５銀；莊園牧場（０１５３３）逆市飆近８巴仙，報６﹒７７銀。



＊油價飛高高油佬好路數，神州數據佳煤炭佬ＨｉｇｈＨｉｇｈ＊



美油終於重返７０美金關口，創下兩年半高位，大家都睇緊會唔會突破埋８０美金，「三桶

油」一定最開心，中石化（００３８６）升近２巴仙，報４﹒１６銀；中石油（００８５７）漲

近２巴仙，報３﹒４１銀；中海油（００８８３）漲近３巴仙，報９﹒０２銀；中海油服

（０２８８３）飛起逾３巴仙，報７﹒６３銀；ＩＤＧ能源（００６５０）跳高近半成，報

１﹒０６銀。

神州公布５月份ＰＰＩ超過市場預期，按年上升９巴仙，預計發電用動力煤需求較旺，扯高

埋煤價，一眾煤炭佬表現強勁，兗煤（０１１７１）升近３巴仙，報１１﹒２２銀；神華

（０１０８８）漲逾１巴仙，報１７﹒５２銀；中煤（０１８９８）升逾１巴仙，報４﹒８４銀

；南戈壁（０１８７８）飛起近半成，報１﹒６９銀。請請！

《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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