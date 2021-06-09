《嬈望大中華－彭藹嬈》經濟考驗和人民幣匯率

《嬈望大中華》最近中國廣東省有少量新冠肺炎確診病例，擾亂了工業生產和港口運輸，供

應鏈再次受到衝擊。如果在暑假前不能平息新冠肺炎疫情，將會影響到中國的零售表現。



＊少量確診也會造成衝擊＊



作為電子工廠基地的廣東省，在５月下旬到６月上旬，每天大約有十多宗確診病例。此外，

深圳鹽田港口也有工人確診，而鹽田正是電子商品及零部件的主要進出口口岸。

這一波疫情已經導致航運延遲一周多，如果有更多來自港口的感染病例，港口運作將再推遲

。有媒體報道稱，截至上周四（３日），有超過４０艘貨船停泊在鹽田港外等候。從６月３日到

８日，廣東省確診的數字還在上升，所以滯留在港口的船舶應該會繼續增加。

除了港口中斷作業外，民眾需要排隊接受檢測，因此工廠的運作並不如往常一樣順暢。

供應鏈中斷將為電子產品帶來加價壓力，尤其是半導體，生產商可能將部分成本轉嫁給國內

外消費者。



＊疫情會持續多久？＊



筆者不能預計疫情發展，不過中國正在採取非常嚴格的封鎖措施，並要求大量民眾接受病毒

檢測，病毒的傳播速度應該會放緩。假設鹽田港從７月初開始可以正常運行，至少需要２至３星

期去清理停泊的船舶。



＊嚴格監管離城出省＊



這輪疫情不只影響生產和運輸，更可能在中期限制中國境內外出行。如果在暑假前不能穩定

疫情，將會影響到中國的零售表現。筆者將繼續監測情況，以判斷是否需要更改對中國ＧＤＰ的

預測。



＊人民幣的不確定性＊



現在出口商正煩惱應否將美元收入換為人民幣。如果兌換為人民幣，可以從過往匯價的差額

中獲取利潤。有些出口商則想在美元進一步走弱時才兌換。而中國人民銀行多次警告不應忽視人

民幣波動，人民幣未必只是單邊升值。

筆者預計，如果人民幣在最近幾輪打壓後繼續升值，央行可能會再度加強管理人民幣。我們

要記住人民幣匯率是一個有管理的浮動機制，如果央行認為這可以降低金融風險，那麼穩定匯率

是合乎情理的決定。筆者維持年底每美元兌人民幣６﹒３水平的預測。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

