《豐碩成果－盧穗欣》美國仍有通脹壓力，平衡分配資產配置

《豐碩成果》美國聯儲局公布４月份議息會議紀錄，儘管維持息率及購債規模不變，但紀錄

顯示，部分公開市場委員會官員認為，若經濟繼續取得實質進展，並朝局方目標進發，未來幾次

會議可以開始討論調整買債計劃，縮減買債步伐。市場正消化有關消息，美國１０年期國債孳息

５月中以來輕微下跌至１﹒５８至１﹒６１厘水平徘徊。我們認為目前美聯儲局短期內仍會維持

寬鬆貨幣政策，通脹壓力升溫。



＊Ａ股表現可期＊



直至５月底為止，Ａ股於全球主要股市當中，表現仍屬跑輸大市。以滬深３００指數為例，

今年首五個月累積升幅為２﹒３％；同期標普５００指數升幅則為１１﹒９％，故反而令Ａ股目

前估值變得相對吸引，引起環球資金注意，尋找機遇。加上我們認為美元中線走勢仍然偏弱，五

月底美匯指數創近五個月低位，離岸人民幣兌美元更創近三年半高位，人民幣匯率偏強，亦有利

Ａ股下半年表現。



＊行業輪替繼續＊



環球經濟有復甦跡象，惟步伐或有快慢，主要視乎各地新冠疫情發展。踏入下半年，在基數

效應減弱下，企業盈利增幅將放緩，或限制環球主要股市的增長，令走勢趨向上下波動。我們預

料６月份環球股市，長期增長類型和周期性需求復甦概念股份的行業輪替將持續出現，投資部署

應採取平衡分配策略。

在大中華市場，受惠於行業需求旺盛，電子零部件、航運行業如集裝箱貨運及乾散貨運的下

半年企業盈利有望保持增長；另外，中國物業管理行業仍處於增長周期，加上政策支持以及預料

業內將出現併購熱潮，我們認為此行業將提供不少投資機遇。



＊增持澳洲市場＊



亞洲市場方面，投資主題將繼續圍繞通貨再膨脹。區內能源及商品行業仍將受惠於商品價格

上升。其中，由於估計商品價格仍有上升空間，我們建議增持澳洲市場，而且該市場不乏資產負

債表健康並同時擁有強勁自由現金流的企業。

至於行業板塊，亞洲區企業步向數碼化，對各類型資訊科技服務，如數據中心，雲業務、電

子保安、金融科技服務等、都有穩定的需求、令相關行業可看好一線。半導體及航運業仍將受惠

供應緊張，亦屬可留意的行業。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

