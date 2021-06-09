《輪證國度－劉嘉寳》恒指走勢轉弱

《輪證國度》恆指於月初高位２９４９０點後掉頭回落，上周五（４日）更跌破本月重要支

持位２８９００。本周初恆指續偏軟，走勢明顯轉弱，若然短期未能重返支持區，恆指或先行下

試５月２５日支持區２８４００水平附近，相反向上阻力仍在２９２００－２９３００水平。

恆指後續走勢還看本周四（１０日）公布的美國５月消費物價指數（ＣＰＩ）。市場預期５

月ＣＰＩ按年升４﹒７％，高於４月時的４﹒２％；核心ＣＰＩ預期按月升０﹒４％，按年升

３﹒４％。市場預期有關數據將左右聯儲局對貨幣政策的決定，或對未來息口走勢有深遠影響。

另外，歐洲央行亦將於周四（１０日）同日議息，市場預期利率及量化寬鬆規模將維持不變。

個股方面，騰訊（００７００）受總裁劉熾平減持股份消息，拖累騰訊表現，曾一度跌穿

６００元關口。輪證方面過去５日合共超過１﹒１億資金流入騰訊好倉博反彈，為資金最活躍輪

證。

投資者如看好騰訊股價走勢，或可留意騰訊購２８８７０，行使價６７９﹒３８元，實際槓

桿６﹒６倍，引伸波幅３３﹒１％，換股比率５００兌１，２０２２年１月４日到期。相反，看

淡則可留意騰訊沽２４５５７，行使價５１５﹒３８元，實際槓桿１０﹒３倍，引伸波幅

３２﹒７％，換股比率１００兌１，２０２１年９月１７日到期。

《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁 劉嘉寳》



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