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即市新聞

09/06/2021 08:09

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：人行稱完善貨幣供應調控機制

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

人行：完善貨幣供應調控機制　管好貨幣總閘門
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行６月８日發布的《中國區域金融運行報告（２０２１）》提出，科學精準實施宏觀政策
，搞好跨周期政策設計。完善貨幣供應調控機制，管好貨幣總閘門。

銀保監會要求：銀行保險機構加強風險管理與內部控制
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國銀保監會網站６月８日消息，銀保監會制定了《銀行保險機構公司治理準則》，自印發之日
起施行。業內人士表示，《準則》有利於健全銀行保險機構公司治理機制，進一步提升公司治理
科學性和有效性，推動銀行業保險業實現更高質量發展，促進金融更好服務構建新發展格局。

供給時限放寬　地方債發行使用更重質效
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至６月８日各地已披露數據顯示，６月上半月地方債計劃發行量達４７４１﹒６４億元（人民
幣．下同）。專家預計，６月全月地方債發行量或達８０００億元，接近５月實際發行規模。在
今年適當放寬發行時間限制的情況下，地方債發行安排或持續至年末，發行節奏料更趨平滑。此
外，在更加嚴格的監管導向下，後續專項債資金使用效率有望得到一定提升。


《上海證券報》

人行：經濟展現強大韌性城市群引領作用持續增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行６月８日發布的《中國區域金融運行報告（２０２１）》顯示，２０２０年，各地區經
濟穩定恢復，結構持續優化，發展質效穩步提升。中國經濟展現強大韌性，區域協同發展穩步推
進，京津冀、長三角、粵港澳大灣區所在的內地省份對全國經濟增長貢獻率達４９﹒３％，城市
群引領作用持續增強。

上市公司夯實資本市場高質量發展基石
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在３０年的時間裡，Ａ股上市公司取得了舉世矚目的發展成績。回望成長之路，Ａ股公司經歷了
多個發展階段：在股份制改革中破殼而出，在服務國企改革中加速發展，在深化改革中發展壯大
，成為國民經濟的「晴雨表」「基本盤」「領跑者」。

上海臨港金融、貿易發展「十四五」規劃出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十四五」時期，臨港新片區將緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務
，以服務特殊經濟功能區和現代化新城建設為主線，對標國際上公認的競爭力最強的自由貿易園
區，實施深層次、差異化的金融政策探索，進一步推進金融對外開放和人民幣國際化，不斷強化
全球金融資源配置功能，助力臨港新片區加快打造國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰
略鏈接，為到２０３５年成為中國深度融入經濟全球化的重要載體貢獻金融力量。


《證券時報》

Ａ股新增投資者連續１５月破百萬　總數逼近１﹒９億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新增投資者數往往被認為是市場的先行指標之一，也折射出市場情緒的變化。據最新數據，５月
份Ａ股新增投資者數為１４１﹒２２萬，同比增加１６﹒３２％。其中，自然人為１４０﹒９４
萬人，非自然人為０﹒２８萬戶。這是新增投資者連續１５個月破百萬了，其中，２０２０年７
月份、２０２１年１月份以及３月份更是突破２００萬。

高瓴大舉減持！共套現近３億元！網紅零食突然不香了？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
６月８日晚間，良品鋪子（滬：６０３７１９）公告稱，公司於６月８日收到珠海高瓴、香港高
瓴、寧波高瓴的通知，截至６月７日，三者已合計減持公司股份５３６﹒１３萬股，減持後持股
比例從１１﹒６７％減少至１０﹒３３％，超過公司總股本的１％。市場觀察人士指出：「高瓴
資本的減持屬於正常現象，資本需要基於行業和公司的前景研判投資周期和回報，從而做出抉擇
。同時，未來也不斷有新賽道需要布局。」

「牛豬」扎堆出欄加劇跌勢　養殖戶「躺賺」變「血虧」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從本輪周期頂點超過每公斤４０元的高價，到如今約每公斤１６元的低位，國內生豬價格持續縮
水，年內走勢已腰斬，養殖端更是直逼全面虧損。現貨市場弱勢下，生豬期貨也在近日走出跳水
行情。（ａｃ）

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