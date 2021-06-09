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09/06/2021 08:47

《駐京專電》韓正：堅決守住１８億畝耕地紅線，保障好糧食安全

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院副總理韓正７日在國家糧食和物資儲
備局主持召開座談會，韓正強調，要堅決守住１８億畝耕地紅線，保障好糧食安全最根本的生產
能力。
　　韓正指出，要進一步完善基礎設施，新建、改造和提升一批倉儲設施，加強涉糧涉儲關鍵技
術研發。要運用好市場手段和政府調控手段，推動有效市場和有為政府更好結合，千方百計增強
儲備能力。

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