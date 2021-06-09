《駐京專電》韓正：堅決守住１８億畝耕地紅線，保障好糧食安全

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院副總理韓正７日在國家糧食和物資儲

備局主持召開座談會，韓正強調，要堅決守住１８億畝耕地紅線，保障好糧食安全最根本的生產

能力。

韓正指出，要進一步完善基礎設施，新建、改造和提升一批倉儲設施，加強涉糧涉儲關鍵技

術研發。要運用好市場手段和政府調控手段，推動有效市場和有為政府更好結合，千方百計增強

儲備能力。

