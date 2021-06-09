《廣匯論勢－鄭廣復》加元重新走弱中期目標１﹒３０



《廣匯論勢》明天（１０日）歐洲央行（ＥＣＢ）將會公布議息結果，毫無疑問，ＥＣＢ必

會維持現行寬鬆貨幣政策，甚至有可能進一步減息，將商業銀行存款利率降至負０﹒６厘，亦即

商業銀行需要為存放在央行的額外儲備支付更多利息，ＥＣＢ目的是迫使商業銀行增加對外貸款

以推動經濟增長。



＊歐央行料維持鴿派立場＊



今年１月初，歐元兌美元升至１﹒２３５０，其後多名ＥＣＢ委員就歐元走強作出口頭干預

，有的表示關注歐元升值對歐元區造成的負面影響，有的表示有工具可以阻止歐元升值，更指

ＥＣＢ仍有減息空間。其後歐元兌美元持續回落，３月底跌至１﹒１７後再度攀升，近期多次升

上１﹒２２受阻，若然ＥＣＢ在今次會後維持寬鬆政策立場，歐元兌美元傾向呈雙頂回落（進一

步放寬更不用說），加上明晚美國勞工部亦將公布５月份消費者物價指數（ＣＰＩ），預期通脹

率將會擴大到４﹒７％，即使大家都知道這是去年的低基數效應造成，但匯市炒家會否放過造淡

非美的機會？ＥＣＢ擺明就係「鴿」，而美國通脹數據就迫聯儲局做「鷹」，反差如此大，歐元

兌美元短期再試１﹒１７的潛在雙頂頸線並不意外！



＊加國通脹圍繞２％震盪＊



另一焦點是加拿大央行（ＢＯＣ）將於今晚（９日）公布議息結果，市場預期維持指標利率

在０﹒２５厘。雖然ＢＯＣ在４月份議息會後，宣布縮減每周國債購買額度至３０億加元，但在

給出結束買債確實日期前，量寬措施仍在進行。雖然ＢＯＣ指加拿大乃至全球經濟前景已經改善

，但強調經濟復甦仍然受到疫情發展及疫苗接種速度影響。ＢＯＣ預期今年全球經濟增長率略高

於６﹒７５％，明年約為４％，２０２３年接近３﹒５％。加拿大今年首季經濟增長料較央行預

期強，今年實質ＧＤＰ料增長６﹒５％，未來兩年則料放緩至３﹒７５％及３﹒２５％。通脹方

面，ＢＯＣ預期未來數月將會短暫升到１至３％範圍上限附近，但大部分是低基數效應造成，故

預期今年第二季將會降至２％，其後將會因為閒置產能持續而進一步下跌，但同時認為隨著閒置

產能被吸收，通脹率應會在明年下半年重返２％。

美元兌加元自５月１０日跌至１﹒２０水平後走勢回穩，至今期間多次下試１﹒２０關口皆

見強力支持，６月１日低見１﹒２００１後即日反彈至１﹒２０７９。上周美國勞工部公布５月

份非農業職位增加５５﹒９萬個，失業率下跌０﹒３個百分點至５﹒８％，相反，加拿大同日公

布的就業人口卻減少６﹒８萬，失業率亦微升０﹒１個百分點至８﹒２％。強烈的反差令加元受

壓，今天至歐洲市早段，美元兌加元維持在１﹒２１關口上下震盪，暫時重上２０日ＳＭＡ

（１﹒２０８２）水平，倘若５月份美國ＣＰＩ反映通脹進一步升溫，市場或借勢再炒作聯儲局

升目標。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

（ｐａｔｒｉｃｋｃｈｅｎｇ＠ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

