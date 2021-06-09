《法證攻防－林恩》中國新能源汽車５月銷售數據分析

《法證攻防》中國乘聯會發布２０２１年５月份全國乘用車市場分析。５月份中國新能源乘

用車批發銷量達到１９﹒６萬部，環比４月增長６﹒７％，同比增長１７４﹒２％。乘用車市場

零售達到１６２﹒３萬部，新能源乘用車零售銷量達到１８﹒５萬部，市場滲透率１１﹒４％。

新能源乘用車零售銷量的前三位分別是：上汽通用五菱３３１７５部，比亞迪３１９０８部，特

斯拉中國２１９３６部，三間企業已經佔總銷售４７％。

日前曾有消息傳言特斯拉在國內５月訂單大幅下滑，市場關注會否有利其他新能源企業銷量

。２０２１年４月和４月批發銷量頭三位的企業都是特斯拉中國、比亞迪、上汽通用五菱。以五

月批發銷量數據和４月作對比，特斯拉中國按月升２９﹒５％，比亞迪按月升２６﹒３％，上汽

通用五菱按月跌９﹒３％。各企業批發銷量佔新能源乘用車總批發銷量而言，特斯拉中國由四月

１４％提升至五月的１７﹒１％，比亞迪由１３﹒８％提升至１６﹒４％，上汽通用五菱由

１６﹒６％下滑至１４﹒２％。似乎市場的擔憂未能在乘聯會發布的數據中反應出來。值得留意

的是，上汽通用五菱零售高於批發銷量１９﹒５％，比亞迪零售和批發數據相若，而特斯拉中國

零售大幅少於批發銷量１１，５２７部。

比亞迪（０１２１１）周一（７日）晚公布２０２１年５月產銷數據，新能源汽車５月銷量

是上年同期的２﹒９倍，按月升２７﹒８％。５月新能源汽車產量是上年同期的２﹒１倍，按月

升１７﹒７％。比亞迪股價周二（８日）升６﹒２７％，由五月中低位回升超過４５％。吉利

（００１７５）公布５月總銷量為９﹒６１６７萬部，同比減少１２％，環比減少４％。而新能

源和電氣化汽車銷量由４月３７８７部升至５月６２８４部。吉利汽車旗下品牌極氪四月中正式

發布首款智能電動車，公司預期今年第四季度付運。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

