  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》中匯集團料學生進一步增加，盈利展望樂觀

　　《投資智慧》中匯集團（００３８２）公布截至今年２月底止中期業績，收入按年上升
３２﹒５％至５﹒５億元（人民幣．下同），公司擁有人應佔經調整淨利潤同比增加３５﹒８％
至２億元。公司宣派每股中期息每股５﹒５港仙，按年上升１２﹒２％。純利約為１﹒６５億元
，按年增１１﹒９８％。盈利上升主要是學生人數及平均學費上升，加上新併購的項目貢獻。期
內，在校學生人數大幅上升７６﹒８％至６﹒２萬人，因完成收購位於四川成都市的城市職業學
院和城市技師學院，加上華商學院四會校區投入服務。而華商學院及華商職業學院平均學費分別
錄得９﹒６％及５﹒１％增長。集團上半年平均學費為１５７００元，按年增長４５﹒４％。集
團增長穩健，前景樂觀。
　
　　併購是集團的重要戰略，主要重點關注於高校及本科學校。集團去年新收購的兩所學校四川
城市職業學院及城市技師學院，成功收購四川學校後，獨立學院轉為私立學院將在學生管理費方
面節省多達３７００萬元的成本。另外，收購的兩所學校於今年１月開始併表，期內其實只貢獻
兩個月收入，預期下半年提供全期貢獻下，將可推動全年收入。加上，現時兩所學校在校學生人
數超過２萬人，提前帶動集團學生總數超過６萬人的全年目標，兩所學校總容量約３﹒５萬人，
將來學生人數增長空間潛力龐大。
　
　　集團旗下華商學院於２０２０年１２月獲批轉設為獨立學院，在調整學費方面有更多靈活性
，預期未來可節省某部分開支，對未來的盈利會帶來提升作用。加上繼四會校區之後，預計新會
校區將於２０２１年９月新學年投入服務，意味學生人數及學費均有進一步提升空間。而新收購
兩所位於四川的院校於下半財年會提供更多收入貢獻。另外，集團予疫情後將在英國和新加坡實
行海外擴張，增加學校數量，擴大集團海外業務。國家主席習近平較早前於全國職業教育大會強
調職業教育前途廣闊、大有可為，要優化職業教育類型定位，深化產教融合，深入推進辦學模式
、管理體制改革，穩步發展職業本科教育，建設一批高水平職業院校和專業，推動職普融通。由
此可見，政府重點支持高等教育，教育於內地愈受重視，有利中匯集團發展，集團增長動力充足
，相信學生數量可進一步攀升，帶動收益，將實現更好的盈利能力。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/06/2021
【數碼港元】金管局研在港發行數碼貨幣　冀年底有測試結果
財經熱話08/06/2021
【谷針新招】長江集團夥李嘉誠基金會送2千萬禮券抽獎　可買長實一手樓
中國故事08/06/2021
《神州經脈》廣東疫情續擴散　人行操作以穩為主　酒股累滬指走低
市場動向08/06/2021
恒大作出聲明 公司營運一切正常
香港要聞08/06/2021
【新冠肺炎】林鄭：本港再現源頭不明個案　正研究安排抗體檢測
FOCUS08/06/2021
【FOCUS】G7撐全球最低企業稅率　耶倫又贏?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞完美集團GMB腸道菌群系列

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金