《投資智慧－鄧聲興》中匯集團料學生進一步增加，盈利展望樂觀

《投資智慧》中匯集團（００３８２）公布截至今年２月底止中期業績，收入按年上升

３２﹒５％至５﹒５億元（人民幣．下同），公司擁有人應佔經調整淨利潤同比增加３５﹒８％

至２億元。公司宣派每股中期息每股５﹒５港仙，按年上升１２﹒２％。純利約為１﹒６５億元

，按年增１１﹒９８％。盈利上升主要是學生人數及平均學費上升，加上新併購的項目貢獻。期

內，在校學生人數大幅上升７６﹒８％至６﹒２萬人，因完成收購位於四川成都市的城市職業學

院和城市技師學院，加上華商學院四會校區投入服務。而華商學院及華商職業學院平均學費分別

錄得９﹒６％及５﹒１％增長。集團上半年平均學費為１５７００元，按年增長４５﹒４％。集

團增長穩健，前景樂觀。



併購是集團的重要戰略，主要重點關注於高校及本科學校。集團去年新收購的兩所學校四川

城市職業學院及城市技師學院，成功收購四川學校後，獨立學院轉為私立學院將在學生管理費方

面節省多達３７００萬元的成本。另外，收購的兩所學校於今年１月開始併表，期內其實只貢獻

兩個月收入，預期下半年提供全期貢獻下，將可推動全年收入。加上，現時兩所學校在校學生人

數超過２萬人，提前帶動集團學生總數超過６萬人的全年目標，兩所學校總容量約３﹒５萬人，

將來學生人數增長空間潛力龐大。



集團旗下華商學院於２０２０年１２月獲批轉設為獨立學院，在調整學費方面有更多靈活性

，預期未來可節省某部分開支，對未來的盈利會帶來提升作用。加上繼四會校區之後，預計新會

校區將於２０２１年９月新學年投入服務，意味學生人數及學費均有進一步提升空間。而新收購

兩所位於四川的院校於下半財年會提供更多收入貢獻。另外，集團予疫情後將在英國和新加坡實

行海外擴張，增加學校數量，擴大集團海外業務。國家主席習近平較早前於全國職業教育大會強

調職業教育前途廣闊、大有可為，要優化職業教育類型定位，深化產教融合，深入推進辦學模式

、管理體制改革，穩步發展職業本科教育，建設一批高水平職業院校和專業，推動職普融通。由

此可見，政府重點支持高等教育，教育於內地愈受重視，有利中匯集團發展，集團增長動力充足

，相信學生數量可進一步攀升，帶動收益，將實現更好的盈利能力。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

