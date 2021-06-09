《拆局麒想－林嘉麒》萬洲（２８８）非一般回購，以財技推高股價

《拆局麒想》「回購」一方面是利好股價，另一方面公司會被質疑有錢何不作投資發展。近

期，多間國際企業包括蘋果、谷歌、ＡＭＤ、甚至是股神巴菲特旗下的巴郡都宣布了大規模股票

回購計劃。根據大行數據，今年首五月全球公司回購金額為去年同期的兩倍，而總金額亦超過

２０１９年同期水平。若果年後增速，更是接近歷史最高值。似乎回購是潮流。



近日萬洲國際（００２８８）亦宣布回購計劃，而且規模相當之大，總代價達到

１４９﹒５２億元。公司今次與一般手法在二手市場回購不同，萬洲今次是直接向股東提出，計

劃是每股７﹒８０元的現金代價回購，並注銷最多達１９﹒１７億股股份，大約相當於其當前已

發行股份總數只是１３％，不是全面要約，較公告發布前收市價６﹒６５元溢價１７﹒２９％。



１５０億元金額絕對大，相對於萬洲國際的一千億市值來說，已經是市值的一成半。公司指

，以現金支付，部分來自內部資源，大部分則來自一項已承諾的信貸撥付，也就是貸款。事實上

，公司截至２０２０年底持有現金約１６億美元，大約為１２５億港元，錢是不夠的。勝在公司

淨債務與股本之比也由年初的２９﹒２５％改善至１０﹒８２％，而且平均借款利率為３﹒５％

，財務成本大約相當於總收入的０﹒５４％，因此財務狀況較過去幾年有明顯改善，加上極低息

環境，公司以低成本增加股東利益實屬合理。再者，有大行預期推算萬洲淨債務與股本比將由

９％增至３３％，做法合適。



凡事有正反兩面。如果考慮股東長期利益，公司有資源的話，理應大搞發展，例如擴大生產

線，加大產能，又或者在行業尋找併購機會，皆因市場早以認為未來經濟增長將會在疫情後更快

速。不過，萬洲最後選擇作回購，背後有一個重大考慮，就是想減少股本，得以令整體財務比率

可快速改善。先看股本回報率ＲＯＥ，公司由２０１６年開始的１６﹒４％至２０１９年

１６﹒８７，多年維持穩健情況，惟２０２０年急跌至８﹒２８％，當然其中原因與豬價急升有

關，而此負面因素亦正在減退。似乎管理層心急於短期內推高盈利能力比率以達到某一些目的。

何況股份數量減少１３％，每股盈利提升之餘，若公司維持派息比率大約４０％的不變情況下，

派息率亦會因此增長，股份的吸引力亦會因此大大增加。以管理層角度看，擴張發展的成果一定

慢，併購又要時間，今次提出的方案似乎相當合理。



不過要留意，由於公司只會回購１９﹒１７億股，就算大股東與一致行動人士承諾不會參予

，假如小股東接受反應踴躍，意味著就算你接受要約，也不代表你能夠成功出售。因此，你想賺

快錢，而以現價７﹒３５元（６月９日中午收市價）買入，而未來接受要約的話，你成功獲利機

會不大，除非股價在要約前已升至７﹒８元或以上。何況今次是有條件要約，需要執行人員授出

清洗豁免或獨立股東通過批准要約及清洗豁免之決議案，否則要約將不會進行並即告失效。因此

，現價較７﹒８元的折讓，就是要約能夠通過及股東參予度的風險了。高追時請三思啊！

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

