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09/06/2021 12:18

《樓市亮話－湯文亮》舖王後人，處變不驚

　　《樓市亮話》幾個星期前，「舖王」波叔過身，有口痕友話，將軍一去，大樹飄零，市場上
立刻有不少閒言蜚言，同時有不少波叔所擁有物業在市場放售，對於波叔兒子來說，是非常驚險
，老實說，我又幫唔到手，唯有希望他們處變不驚。
　
　　香港地，望人富貴的人少，望人閉翳的人多，有一個視頻講波叔欠中銀４００億，驚動國務
院，而消息來源是一個上市公司董事，一個銀行高層，我撰文話發放視頻的人一定唔知道銀行怎
樣借錢比客戶，一定以為抵押資產愈多，借貸比率愈高，原來是相反，抵押資產愈多，借貸比率
愈低。如果中銀借４００億比波叔，抵押資產一定超過千億，正常的貸款業務，又點會驚動國務
院。不過，現在有機會驚動國務院，追查視頻頻來源，甚至要求公開發放訊息的人，畢竟現在亂
發消息的人實在太多，警告一下也是好事。
　
　　我不了解波叔財政，不過，波叔在港區福布斯排名１９，一定有相當資產，而福報斯在發放
排名之前，一定會做過盡職審查，大家究竟擔心甚麼？只要波叔後人不自亂陣腳，甚麼事也可以
解決。
　
　　關鍵時刻是在上星期六，波叔思念會，如果做得好，所有流言蜚語都會自動消失，做得唔好
就比較麻煩，但要做得好又談何容易，市場上有咁多不利傳言，所以排陣是很重要，就算輸人都
不能夠輸陣，有人以井然有序來形容波叔思念會，我認為這是非常好，足見波叔後人，處變不驚
，風雨過後總會有晴天。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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