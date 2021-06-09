《日入而息》內地５月ＣＰＩ低於預期，港航裁員兼推長期帶薪假

《今天重點》﹡內地５月ＣＰＩ升１﹒３％，低於預期，但ＰＰＩ漲９％，創逾１２年半新

高

﹡據報香港航空主席向員工致函稱，為了節省成本，將裁員及推出自願「長期

帶薪假」計劃，１２架Ａ３２０飛機將在７月起停飛一年，所有Ａ３２０機

師將要放「長期帶薪假」

﹡飛鶴急撤「奶粉下跌論」兼用２億美元回購，但全日股價仍跌逾６％

﹡香港政府歡迎ＩＭＦ發表報告，再次肯定香港作為國際金融中心，具備穩健

強韌的金融體系、有效的宏觀經濟及審慎政策，以及健全的規管及監管框架

﹡財匯局或獲擴權，許正宇指，改革將「三步走」，澄清屬「搬屋」而非「加

辣」

﹡大酒店冀７月底前七成員工預約打針，若業務情況未改善，或裁員減成本

﹡前立法會議員黃宜弘癌症逝世，享年８２歲



《即日市況》﹡港股收跌３８點報２８７４２，力保２０天、５０天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒３％難攻三千六，交投回落至半個月新低



《美元匯價》﹡美元基本面不俗，小注買作區間炒作；歐元最新報１﹒２１９０╱９１，日

圓最新報１０９﹒４１╱４３



《公司資訊》﹡捷利交易寶（０８０１７）上月打新記用戶數增訂７倍至近８﹒５萬人

﹡中國飛鶴（０６１８６）將於公開市場回購最多１５﹒６億元股份

﹡香港電視（０１１３７）王維基：與Ｉ﹒Ｔ僅技術上合作，料未來海外業務

收益激增

﹡中國鼎益豐股份（００６１２）簡稱改為中國投資基金公司，下周二起生效

﹡雲智匯科技（０１０３７）子公司斥３０００萬人幣投資基金

﹡先健科技（０１３０２）鐵基可吸收支架已於馬來西亞獲得註冊批准

﹡億達中國（０３６３９）５月合約銷售額按年跌３﹒８％至３﹒８１億人幣

﹡江山控股（００２９５）旗下太陽能發電站首五個月總發電量升２％



《國企紅籌》﹡中銀香港（０２３８８）首季ＢｏＣ Ｐａｙ交易額升逾七成，信用卡網上

簽帳增逾一成

﹡新天綠色能源（００９５６）５月發電量按年增加５９％



《神州民企》﹡國聯通信（０８０６０）料全年虧轉盈不多於約三百萬

﹡平安好醫生（０１８３３）與優時比製藥簽署戰略合作協議

﹡舜宇光學（０２３８２）５月手機鏡頭出貨量按年升２％



《中國要聞》﹡官媒表示國際原油創兩年高，國內油價迎年內第八次上調

﹡北京市豐台區副區長王新元涉嫌嚴重違紀違法被查

﹡中國ＡＭＣ再曝打虎案，東方資產前副總裁胡小鋼受查

﹡山西省政府表示省屬涉煤企業資金流動性不能出問題

﹡發改委部署民生商品穩價，要求各地完善價格調控機制；發改委提豬肉保供

穩價預案，及時調節豬肉常規儲備

﹡工信部表示全球半導體進入調整期，開放融通是大趨勢

﹡河南上月發生礦難４人死亡，涉事國企疑瞞報多人受查

﹡網信辦表示推動打擊治理跨境賭博網絡，加強源頭治理

﹡日澳發聲明籲和平解決台灣問題，中方促停止干涉內政；擬投數千億美元對

付中國，中方反對美國將其當假想敵

﹡支付清算協會：加強支付業務全流程風險管理



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，分析指員工染疫對台積電影響小



《其他消息》﹡財匯局職能擴大，梁繼昌質疑政府功能無限擴張

﹡陳啟宗稱應以國家本位放眼世界，冀香港教學以普通話為主

﹡律政司倡修例允許律政人員獲任資深大律師，公會稱或有重大影響

﹡前立法會議員黃宜弘癌症逝世，享年８２歲

﹡林鄭月娥哀悼黃宜弘逝世，讚揚他在不同公職崗位表現卓越

﹡許正宇稱無計劃就信貸資料機構納金融監管立法

﹡鄭若驊稱律政司近年離職率約５％，任何機構都有員工流失；鄭若驊建議修

例允律政人員獲任資深大律師，不影響委任準則

﹡深股通額度全日用１１﹒６億元；滬股通額度全日用３９﹒５億元，陸股通

淨流入２８億

﹡財匯局或獲擴權，許正宇指改革將「三步走」屬「搬屋」非「加辣」

﹡立法會否決增加土地供應議案，議員對開徵土地閒置稅存分歧

﹡網民號召反修例兩周年示威，消息指警部署逾千警力



《大國博弈》﹡中國和東盟同意避免在南海採取挑釁性行動

﹡美國參議院通過創新與競爭法案，應對中國威脅

﹡國防部表示美國議員乘軍機訪台是非常惡劣的政治挑釁

﹡美國安委員會亞洲事務專員：中國外交困境是咎由自取

﹡澳洲總理莫里森將於七國集團峰會上尋求聯盟制衡中國

﹡人大外事委員會反對美參議院通過創新與競爭法案



《谷針新招》﹡商界提供誘因谷針，陳肇始稱會加快處理抽獎牌照

﹡新民黨推百萬大抽獎谷針，葉劉捐出名錶

﹡中銀人壽與醫思健康推免費針前健康評估，名額１萬個



《新冠肺炎》﹡全國昨增８宗本土確診均在廣州，全市關室內娛樂場所

﹡港府刊憲延長社交距離措施１４天

﹡聶德權到訪羅兵咸永道辦事處視察政府外展接種服務

﹡梁子超稱抗體檢測屬輔助措施，不能做到滴水不漏

﹡陳肇始稱近日疫苗接種及預約上升，惟仍未達每日上限

﹡麥美娟促政府與內地商討疫苗接種紀錄互通

﹡本港新增４宗輸入確診個案，連續兩天本地零確診

﹡台灣新增２７４本土確診，台北電視台攝影師猝死確診

﹡世銀行長不支持豁免疫苗專利，憂阻礙醫藥業創新

﹡內地新冠疫苗接種突破８億劑次

﹡羅致光稱現時外傭入境安排不適用於內地及澳門

﹡置地為香港打針員工提供多達３８００元支援及四天假

﹡教聯會送福袋鼓勵教師接種疫苗

﹡研究報告顯示武漢爆疫前兩年售近５萬隻野味

﹡大酒店冀７月底前七成員工預約打針，或裁員減成本

﹡衞生署上周接獲１６６宗涉接種疫苗異常事件報告



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