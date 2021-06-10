《油金掠影》油價於逾兩年高企穩，市場等待通脹數據金價窄幅上落

《經濟通通訊社１０日專訊》日前美國庫存數據顯示油存大幅增加，傳統夏季駕駛旺季開始

，油價周三（９日）於逾兩年高位企穩。布油期貨持平於每桶７２﹒２２元（美元．下同），此

前曾觸及７２﹒８３元，為２０１９年５月２０日以來的最高水平；而美油期貨則收低０﹒１％

，報每桶６９﹒９６元。

美國國務卿布林肯周二表示，即使伊朗和美國達成核協議，對伊數百項製裁措施仍將繼續實

施。

美國能源信息署（ＥＩＡ）周三表示，截至６月４日當周，原油庫存大跌５２０萬桶。但由

於需求疲軟，汽油和其他成品油庫存大幅增加，消費量從上一周的每日１９１０萬桶降至每日１

７７０萬桶。



＊等待美國通脹數據，金價區間上落＊



投資者等待美國發布通脹數據，金價周三陷於窄幅區間。現貨金曾跌０﹒１％至每盎司１８

９１﹒０５元，現時則報１８８７﹒０３元；而美國黃金期貨則收高０﹒１％收報每盎司１８９

５﹒５０元。

市場關注今天美國公布的５月份消費者物價指數（ＣＰＩ），以尋找美聯儲退出寬鬆幣策的

跡象，同時等待歐洲央行今日召開的貪幣政策會議。

其他貴金屬方面，銀價曾漲０﹒８％至每盎司２７﹒８６元，現時則報２７﹒７９元；而鈀

金則曾跌約１﹒２％至每盎司２７７３﹒９４元，現時則報２７８０﹒３４元。（ｐｌ）

