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即市新聞

10/06/2021 07:50

《華爾街內望》市場等待通脹數據，美股走低，道指跌１５２點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》市場等待通脹數據，以尋找聯儲局或收緊鴿派貨幣政策的線索
，美股周三（９日）收低。
　　美國三大指數均逆轉早段漲勢，但仍維持在區間內，市場缺乏明顯催化劑。道指跌１５２點
或０﹒４４％，報３４４４７點。標指跌７點或０﹒１８％，報４２１９點。納指跌１３點或０
﹒０９％，報１３９１１點。
　　美國總統拜登與共和黨人就新基建方案的磋商結束，並轉向與兩黨團體進行接觸。另外國會
參議院通過一項全面法案，提高美國與中國技術競爭的能力，在晶片供應持續短缺的情況下，為
研究和半導體生產提供資金，該議案目前交眾議院。
　　美國勞工部即將公布消費者物價指數（ＣＰＩ），這將在經濟復甦的供需失衡之際為通脹提
供又一種解讀，投資者將判斷通脹壓力是否如聯儲局所斷言的那樣屬暫時性。
　　板塊方面，將受益於基礎設施協議的工業股跌１％，費城半導體指數跌０﹒４％，醫療保健
股上漲，美債息再回落令金融股承壓。
　　個股方面，金寶湯跌６﹒５％，其季度利潤不及預期，下調全年收益預測。輝瑞漲２﹒５％
，有傳華府計劃未來兩年向全球約百個國家捐贈五億支輝瑞疫苗。
　　默克漲２﹒３％，華府同意如果獲監管部門批准，將斥資約１２億美元購買其新冠肺炎試驗
療法Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ約１７０萬個療程。
　　散戶對「網紅股」的熱情持續不減，監獄營運商ＧＥＯ和Ｗｏｒｌｄ　Ｗｒｅｓｔｌｉｎｇ
　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ分別急升３８﹒４％和１０﹒９％，不過Ｃｌｏｖｅｒ　
Ｈｅａｌｔｈ、ＡＭＣ、Ｂｅｄ　Ｂａｔｈ　＆　Ｂｅｙｏｎｄ等個股收低，ＧａｍｅＳｔｏｐ
盤後跌超４％，公司在公布業績前任命新總裁。
　　十年期國債收益率跌３﹒４個基點，報１﹒４９４１％，曾一度低見１﹒４７２％。兩年期
國債收益率跌不足１個基點至０﹒１５４８％。（ａｌ）

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