《出旗制勝－麥穎儀》汽車股造好，新能源汽車銷售成績亮麗

《出旗制勝》港股周二（８日）高開過百點後一度升超過１９０點，但之後乏力並倒跌近

１５０點，最終收報２８７８１點，全日跌６點。大市成交金額只有１２２６億。昨日（９日）

恆指低開１０點，報２８７７１點。

周一汽車股普遍造好，比亞迪（０１２１１）升超過６％，升穿１００天移動平均線，見１

個月高位，成為周一恆指成分股表現最好個股。另外，有報道指比亞迪５月份銷量約４﹒６萬部

，按年升４５﹒５％。新能源汽車銷量更為亮麗，錄得按年升幅近１９０％，增至３﹒２８萬部

。繼續看好或可留意比亞迪購２２４８７，行使價２１９﹒０８元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波

幅５５﹒３５％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２９日到期。

但同時亦留意到比亞迪股價已由５月份低位回升超過４６％，上日更重上２００元之上，投

資者短線如認為比亞迪股價於２００元關口阻力較大或認為短期有回吐壓力，或可留意比亞迪沽

２２３０１，行使價１７０﹒８８元，實際槓桿４﹒９倍，引伸波幅５２﹒９４％，換股比率

１００兌１，２０２１年９月２９日到期。

吉利（０１０７５）周二跑贏大市升１﹒４％。截至本周一（７日），北水已錄得連續１０

日淨買入。報道指吉利５月份汽車銷量為９﹒６萬部，按年減少１２％。但累計看今年１－５月

總銷量約５３萬部，按年增長約２６％，僅達到全年銷量目標的３５％。投資者如繼續看好或可

留意吉利購１９１９３，行使價２６﹒０５元，實際槓桿６﹒３倍，引伸波幅５２﹒１６％，換

股比率１０兌１，２０２１年９月２８日到期。但相反，對吉利股價後市看淡又或想用認沽證對

？手上持倉的投資者，或可留意吉利沽２６７１５，行使價１９﹒１８元，實際槓桿４﹒９倍，

引伸波幅５０﹒２１％，換股比率１０兌１，２０２１年９月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

