《ＥＴＦ解碼－羅博仁》探討ＥＳＧ主題ＥＴＦ

《ＥＴＦ解碼》隨著大眾對氣候變化、社會議題及企業管治的關注日益加深，愈來愈多投資

者冀透過個人的投資選擇，為世界帶來更多正面影響。在此氛圍下，不難發現環境、社會及管治

（ＥＳＧ）相關投資在金融市場上的蹤影，以及ＥＳＧ投資正在環球投資市場加速增長。本文將

探討全球ＥＳＧ投資的最新發展及香港ＥＳＧＥＴＦ領域的現況。



＊環球ＥＳＧ投資增長，帶動資金流入相關ＥＴＦ＊



放眼全球，ＥＳＧ投資近年增長速度已超越其他投資類別，其資產管理規模（ＡＵＭ）由

２０１４年的１８﹒３萬億美元，上升至２０２０年的４０﹒５萬億美元，升幅達１２２％，其

他類別投資在同期的升幅僅３６％。與此同時，ＥＳＧ投資在全球ＡＵＭ中的佔比由２０１４年

的２８﹒９％，上升至２０２０年的３９﹒８％。

ＥＳＧ投資愈來愈普及，帶動了相關投資主題的產品，包括交易所買賣基金（ＥＴＦ）。

ＥＳＧＥＴＦ的資金流入規模近年屢創新高，全球ＡＵＭ從２０１８年的２２０億美元，躍升至

２０２０年６月的８８０億美元，而同期全球ＥＳＧＥＴＦ的數量，則從２０６隻增加至３６９

隻。



＊ＥＳＧ投資與回報的關聯性＊



ＥＳＧ與投資回報的關聯性甚高，將ＥＳＧ因素（例如能源效益（Ｅ）、員工健康與安全（

Ｓ）和股東權益（Ｇ））納入業務運營考慮的公司，很可能有較佳條件創造更優秀的財務業績。

Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ研究顯示，ＥＳＧ指數的表現一般較非ＥＳＧ同類型指數為佳；其次，

將ＥＳＧ因素納入投資程序，亦可減低投資的下行風險。

ＥＳＧ投資表現較大市優勝的情況，同樣在香港ＥＴＦ市場出現：根據香港交易所資料，去

年於香港ＥＴＦ市場表現最好的三隻ＥＴＦ中，有兩隻均與ＥＳＧ相關，其中一隻投資中國電動

汽車行業的新上市ＥＴＦ，其年度回報更達到１２３﹒１％，成為年度表現最佳ＥＴＦ。



＊聚焦中國ＥＳＧ相關投資＊



ＥＳＧ在西方國家經已成為投資主流，往後亞洲（包括中國）或有望帶領全球ＥＳＧ投資市

場的增長。中國近年積極推動減碳政策，致力實現碳中和，又大力加強企業管治。在政策主導和

支持下，中國ＥＳＧ投資逐漸成為重要投資主題。截至２０２０年６月，全國ＥＳＧ相關基金及

ＥＴＦ的ＡＵＭ達到７３億美元，較２０１９年底增加３２％。

根據香港交易所成立的可持續及綠色交易所ＳＴＡＧＥ網站

（ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｓｔａｇｅ），目前在香港上市、以ＥＳＧ為主題的ＥＴＦ有３隻

，隨著中國的ＥＳＧ投資升溫，預計未來將有更多ＥＳＧ相關產品推出市場，有助推動香港

ＥＴＦ市場的產品多樣性。

ＥＳＧＥＴＦ或許可助投資者以較低成本將ＥＳＧ因素納入投資組合。然而，與所有投資一

樣，ＥＴＦ投資涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ＥＴＦ投

資的風險。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

